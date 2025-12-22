快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

公共運輸用路權高於汽機車 蔣萬安拍板推公車環境改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安拍板推動「公車駕駛道路環境改善計畫」，並強調「公共運輸用路權高於汽機車。」記者林麗玉／攝影
公車事故不斷，北市長蔣萬安拍板啟動為期4年「公車駕駛道路環境改善計畫」，將優化公車道路環境，如公車站前常有車輛違停等5大問題提解方，預計明年先完成1080站禁停紅線區延長、130處樹穴填平、23處公車左轉路口號誌調整，明年2月前再啟用5處科技執法

由於公車站牌的禁停紅線區延長，勢必會取消汽機車停車格，蔣萬安說，「公車駕駛道路環境改善計畫」可以改善公車行駛環境，也方便高齡者、輪椅族上下公車；並強調「公共運輸的用路權，高於汽機車是基本原則。」

蔣萬安今主持道安會報，為鼓勵大眾運輸，交通局的「公車駕駛道路環境改善計畫」，指目前公車行駛的5大問題，包括車輛違停、公車無法緊鄰路緣停靠影響乘客安全；汽機車停車格緊鄰停靠區、公車出站不易影響安全；公車彎漸變段長度不足，影響公車進出順暢；站區有空樹穴、植栽帶影響高齡、輪椅族上下車；還有機會左轉路口公車左轉不易。

交通局的5大解方，針對違停嚴重，北市府將擴大科技執法，預計明年2月會再啟用5處科技執法，包括捷運台大醫院站往北、松山商職往西、台大醫院站往北、中華路北站往南、松山高中松隆站往東增設科技執法，未來持續評估站點。另，公車停靠區前後禁停紅線均調整為5公尺以上，總計明年之前將調整1080站禁停紅線延長。

另外，依去年「市區道路及附屬工程設計規範」，公車彎進入端漸變段長寬比不得小於5：1；離去端不得小於3：1。一共會有90處需調整優化，預計2028年底完成。公車站內樹穴填平及調整，預計明年底完成130處空樹穴填平與調整；也會依照業者實際需求，調整左轉路口的號誌時制秒數，明年將完成23處機會左轉路口號誌調整。

交通局表示，公車駕駛道路環境改善計畫為2025至2028北市重大公運環境改善工程，因涉及停車格位取消，會需要跨局處協助，減少民怨。蔣萬安也指示交通局研議「禮讓公車進出站，列明年度宣導重點」，降低干擾公車進出站，也避免任何危險發生。

