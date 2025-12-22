新北動保、防疫表現亮眼 農業部4項評鑑奪全國第一

新北市政府動物保護防疫處今召開114年度第2次新北市動物保護委員會，邀集專家學者與動保團體，檢視今年下半年26項重點業務推動成果，並就115年重點業務規畫提出建言。會議由農業局長諶錫輝主持，聚焦硬體建設、軟體推動及動物防疫三大面向，期持續提升收容環境品質、改善生態並強化防疫工作。

新北市動保、防疫業務成果豐碩，不僅榮獲農業部公布113年度狂犬病疫苗注射全國第1名，也在114年「動物收管制業務」及「動物保護業務」評鑑中雙雙獲得全國第1名特優肯定，並拿下「認養率提升」及「犬隻族群管理成效」唯一縣市最佳獎項，整體績效全國領先。

本次會議邀集多位動保團體及產業代表與會，包括世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸、台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如、台灣動物平權促進會執行長林憶珊、新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠、中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫、中華民國寵物食品及用品商業同業公會理事長葉紘綦，以及慈愛動物福利基金會董事宋華聰等，共同參與討論並提供建議。

動保處於會中報告114年下半年推動成果，包含架設「新北虎頭蜂熱點網站」、將瑞芳動物之家打造為全國首座具防鳥窗殺設計的綠建築等26項重點工作；同時也提出115年以「結合收容升級、智慧科技、友善動物、源頭管控」為主軸的16項重點業務規畫，涵蓋硬體建設、軟體推廣及動物防疫三大面向。

在硬體建設方面，115年將啟用北海岸野生動物救傷收容中心、中和動物之家環境優化工程完工，並設置貓友善環境空間示範區；軟體推動則持續辦理阻斷非法獵具行動，全國首推寵物兔絕育補助及防鳥窗殺設施補助等措施。

動物防疫方面，因應近期非洲豬瘟事件，動保處將強化畜牧場訪視頻率，提升防疫裝備與人力量能，並辦理多場防疫宣導與教育訓練，以守護動物健康與公共安全。