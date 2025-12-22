新北耶誕環保挖寶趣網紅齊響應 義賣突破154萬元

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市環保局20日於新北市市民廣場舉辦「2025新北耶誕環保挖寶趣－舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，今年活動已邁入第11年，吸引約21萬人次參與，現場設置48個義賣攤位，副市長劉和然特別出席本次活動，感謝所有捐出好物及現場義賣攤位的夥伴，並感謝企業共同響應，活動義賣所得金額更突破154萬元，將全數納入「新北市好日子愛心大平台」，幫助有需要幫助的人，讓環保永續、愛不止息。

新北市副市長劉和然表示，今年活動打造「舊FUN新玩‧拾憶好物同樂會」，意寓著每一個承載著獨特回憶與故事的二手好物，透過義賣找到新主人，展開循環再利用的旅程。活動募集上萬件二手好物，預估減少20公噸垃圾量，也相當於減少1萬5,585公斤的CO2排放量，實踐資源永續與環保理念。

環保局表示，本次活動共設48個義賣攤位，除了各區清潔隊外，參與義賣設攤還有國際扶輪社3490地區扶輪公益網、國都豐田汽車、群洋國際地產集團、知名YouTuber喪屍老爸及鷹式。此外，包括研揚文教基金會、研揚科技、立象科技、鴻華先進、華淨醫材、華藝娛樂及鴻海精密工業等企業共同響應捐贈二手好物，現場義賣物品種類多樣且攤位前人潮不斷，多數商品迅速售罄，義賣金額更突破154萬元。

環保局指出，現場除義賣活動外，也安排一連串豐富的舞台表演，以黎明技術學院的熱情街舞揭開序幕，接著天戲劇創作團的單人魔術秀、小丑互動同樂會、momo親子台的活力唱跳表演，以及天創娛樂工作室的光點馬戲團、立方體倒立平衡肢體特技雙人組、特技扯鈴精采演出，最後由天馬戲創作劇團帶來蟲蟲探險家兒童劇，讓民眾從下午到晚間都沉浸在歡樂耶誕馬戲團氛圍中，歡樂滿滿。

「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場是一個提供再生資源共享的愛心公益平臺，將來自民眾回收的二手物品，稍加修繕與整理就能持續循環再利用，獲得市民朋友熱烈支持，展現市民對環保公益的高度重視，也期待透過活動持續凝聚市民愛善的力量，以行動支持二手好物，共同攜手打造「愛心循環、環保永續」的幸福城市。

聚傳媒

義賣

