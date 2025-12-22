「口袋華語老師」上線 新北首創新住民華語數位教材

對許多新住民而言，「開口說中文」是融入在地生活最關鍵、也最具挑戰的一步。新北市教育局今發表全國首創的新住民華語數位教材，攜手國立臺灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，開發166部貼近日常生活的數位教材，讓新住民透過手機或平板即可隨時學習，如同隨身帶著一位「口袋華語老師」，加快適應在台生活的腳步。

國際扶輪3523地區前總監楊奕蘭表示，新住民融入社會的關鍵在於跨過語言門檻，這套歷時3年完成的數位華語教材，以生活情境結合數位與AI概念，讓學習不受時間與地點限制，「每天一分鐘」的設計降低學習壓力，也讓語言學習成為促進社會融合的重要工具。

教育興革文教基金會執行長苑倚曼指出，語言隔閡常影響新住民家庭互動與就業發展，許多新住民媽媽難以固定時間上課，數位教材讓學習回到生活中，只要有空檔就能練習；基金會也透過扶輪社全球獎助金與跨界合作，將教材數位化，協助新住民更便利學習中文、建立與社會的連結。

負責教材製作的台師大華語文教學系教授林振興表示，新住民人口持續成長，是台灣重要的新生力量，而語言能力正是社會穩定與融合的關鍵。此次由台師大團隊承接數位教材製作，是回應新住民實際學習需求的重要嘗試；教材數位化不僅提升學習便利性，也累積實務經驗，未來將持續推動應用與推廣，讓影響力超越紙本教材。

第一線教學者也看見教材帶來的改變。大觀國小進修部主任黃冠逸表示，老師在課堂上主要是為學員打基礎，但受限於時數，往往難以反覆練習；這套包含166部影片的數位教材，正好補足課後學習空缺，讓學員能隨時複習。教材還設有線上檢測功能，完成後即可取得數位證書，不僅提升學習成效，也帶來成就感與信心。

學員的親身經驗，則讓教材的價值更具體。來自印尼的學員戴雅雅分享，剛開始學中文時只能說簡單的字，跟著影片一步步練習後，現在已能說出完整句子，「等公車、搭捷運的時候就能學，真的很方便，就像身邊隨時有一位小老師。」來自墨西哥的學員吉奧也說，即使沒有固定上課時間，只要有空檔就能看影片補進度，讓學中文變得更有彈性。

緬甸籍雙語教師王甜甜則也從教學角度指出，過去學生在課堂學過的內容，回家常常忘記，有了數位教材後，學生可以在家反覆練習，教學負擔也相對減輕。她說，教材將單字、對話與練習整合在同一支影片中，有助於引導學生在課堂上開口說中文。印尼籍學員Alex也分享，曾經因工作無法固定上課，現在可以透過手機學習發音與認字，明顯感覺自己的華語能力進步。