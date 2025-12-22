1200減碳存摺破40萬人次 明年調降級距 5公斤就能獎

基北北桃今天舉辦「我的減碳存摺全民運動」記者會，除了頒獎致謝贊助商外，也慶祝突破40萬人參與。公運處公共運輸科表示，明年度的月月兌獎部分增加5公斤的兌換級距，只要每月達到5公斤以上的減碳量，即可兌換獎項，盼降低門檻後，增加民眾多搭乘大眾運輸的意願。

記者會中，基北北桃四位副市長也到場，北市副市長張溫德說，以往的20公斤減碳量，約等於1.5棵樹的目標值，明年則是打算把這20公斤兌換往下降，改到5公斤，也等於三分之一棵樹，會讓大家更有感覺。明年的2.0的平台，期望更多民間企業也能投入，更延伸、擴大的開始。

新北市副市長劉和然說，新北市長期將交通政策作為推動淨零轉型的重要工具，透過完善公共運輸與自行車路網，讓市民在日常生活中落實減碳行動。同時，持續推動捷運建設，並與台北市、桃園市及基隆市合作發展跨縣市軌道系統，強化區域交通整合。

他也說，未來淡江大橋啟用後，新北市將新闢快速公車、觀光公車等3條路線，串聯通勤動線與觀光節點，促進北海岸發展，讓低碳運輸深入市民生活，穩健邁向永續宜居城市。

基隆市副市長邱佩琳說，市府積極推動城市永續轉型，從鼓勵青年汰換油車、申請電動機車，將基隆電動機車比例提升至全台最高，在12月3日基隆市首次上國道路線的電動大巴，以及市府持續推動市公車電動化政策，都讓基隆逐步往減碳城市的方向邁進。

桃園市府表示，在TPASS定期票政策推動下，公共運輸成效已具體展現。桃園捷運、市區客運及YouBike整體運量更成長144%；同時，私人運具轉移至公共運輸比例達11.93%，有效改善通勤行為與交通壅塞。未來持續透過公車電動化與TPASS等政策工具，深化與基北北桃各市合作。

台北市公運處大眾運輸科長郭建辰說，明年度在月月兌獎會將原先20公斤調降為5公斤的兌換級距，目前參與人數為40多萬人次，也是在目標的期程上，藉由調降再創新高。