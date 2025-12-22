防跨年恐攻…周五高強度演練 蔣萬安裁示研議細胞簡訊

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷。由於接下來就是大型跨年活動，北市長蔣萬安今天下午主持道安會報前表示，北市府已經預計在12月26日本周五舉辦一場高強度演練，會選擇在捷運市府站、市府轉運站演練。

蔣萬安也在道安會報中兩點指示，第一，捷運公司等相關單位加強緊急資訊傳播；市府已經研議透過發送細胞簡訊，即時通知市民緊急事態。針對維安升級，蔣說，這次跨年晚會是在1219事件之後，也是提醒對大眾運輸場站的安全防護絕對不能鬆懈，這不僅是一場突發事件，也是對城市安全、大眾運輸安全的一個警惕。

蔣說，在此之前，要善用既有管道立即提升資訊傳播效率，請警察局、消防局、交通局、北捷等研擬相關作業機制，如透過台北好行APP等觸及大量市民的社群平台，確保緊急資訊第一時間傳播到位，提醒市民提高警覺。

蔣萬安今天主持道安會報，會中也討論跨年晚會相關因應，蔣說，他也已經要求警察局、捷運公司等，除了增加警力、保全人力，也針對全縣各捷運站高強度演練，模擬無差別攻擊演練，提升應變能力，各客運站也要配合辦理，也包括捷運站的咖啡店等櫃位業者，未來演練各業者也要熟悉事故發生的應變措施。

市府周五的演練，也會跨相關局處由相當多單位參與演練，針對大型群聚活動，以跨年的規模模擬演練。

由於1219發生隨機攻擊事件，媒體也問蔣，是否避免恐慌會加設安檢門？蔣萬安說，針對接下來的各項大型活動甚至人潮聚集的商圈及場域，北市府維安規格都會提升，對於大家關心的包括接下來跨年活動，當然會擬定相關維安計畫。

蔣說，相關維安觀傳局、警察局會對外說明，包括設置車阻，特勤警力，加上保安警力支援，也會有事前地毯式場檢，包括金屬探測器，鎮暴犬等，都會有規範確實，確保市民安全。