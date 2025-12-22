跨年發細胞簡訊…劉世芳稱貿然恐引恐慌 蔣萬安說話了

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷後，陸續發生模仿效應。由於接下來就是北市府跨年晚會，市長蔣萬安昨表示朝發細胞簡訊研議，不過內政部長劉世芳認為，貿然發布恐引起不必要恐慌。對於劉部長的說法，蔣今仍表示，市府目前會朝發送細胞簡訊方向規畫。

蔣萬安說，今天警察局及消防局等單位，也正在研擬相關修正文字，會依照程序報請中央核可。

媒體追問，為避免民眾恐慌，是否跨年會設置安檢門？蔣萬安說，針對接下來的各項大型活動甚至人潮聚集的商圈及場域，市府維安規格都會提升，大家關心的包括接下來跨年活動，當然會擬定相關維安計畫，觀傳局、警察局會對外說明。

蔣說，跨年維安包括設置車阻、特勤警力、加上保安警力支援，也會有事前的地毯式場檢，包括金屬探測器，鎮暴犬等，都會有確實的維安措施，確保市民安全。