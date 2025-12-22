新北危險建物580專案首案簽約 土城清水社區0403災後重生
危險建築物重建政策重要里程！新北市針對危險建物推動的「580專案」，首案「新北市土城區清水段103地號都市更新案」今天簽約。新北市長侯友宜今表示，本案從社區整合到招商簽約僅花1年半時間，創下多項紀錄，盼吸引更多老舊、危險建物社區加入，改善居住安全與生活環境。
新北市府2023年推動580專案，只要危險建築物社區自行整合意願達逾50%就能提出申請，當社區整合意願達80％以上，新北住都中心即啟動公辦都更招商作業，協助社區重建家園。
新北市長侯友宜致詞時表示，清水社區在去年0403大地震後，因建築物受損被判定為紅單建築，隨即展現高度凝聚力與行動力，並在市府及新北住都中心團隊協助下完成招商作業；580專案目前共計有31案申請，還有5案也已準備招商。
住都中心董事長陳純敬說，危險建築物580專案計畫秉持「自助、人助」的精神，鼓勵居民主動凝聚共識、跨出重建第一步，土城清水案居民短時間內成功凝聚共識並順利完成招商，充分展現公私協力效率。
新北城鄉局指出，全案基地面積約1158坪，原住戶170戶，更新後將興建兩棟地上16層、地下4層的RC構造建築物，共計299戶，本案將導入低碳節能與綠建築設計，落實淨零永續與節能減碳政策目標，預計2029年動工、2033年完工。
都更案申請人、住戶趙正文指出，0403地震當天，母親、太太及孩子都在屋內，事後住戶把建物外部招牌、裝潢打開，才知道柱子都鋼筋外露崩落「真的怵目驚心」，住家牆壁、地板也出現裂縫，慶幸房子沒有倒塌。
趙正文本身從事建設相關行業，他認為，公部門介入的關鍵在於「公開透明」，社區內不少長者對都更程序及建商條件不熟悉，容易因資訊不對等產生猜忌，而公辦都更機制，權利變換表公開揭露，每戶分配條件都有明確計算依據，雖然條件不一定是市場上最好的，但至少公平、透明，讓長者的接受度提高。
他透露過程最難的還是整合，這街廓主要有30戶是受災戶，要怎麼說服另外140戶加入都更是考驗，但大家向心力都很足，順利進入都更程序並完成簽約，大家都期待早日回到安全的新家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言