石鯛油脂最豐腴季節到來 新北漁業處推薦貢寮海味行程

東北角海岸線不僅擁有自然景觀與人文底蘊，也孕育豐富海洋資源。時序入冬，素有「夢幻之魚」之稱的石鯛進入最佳品嘗季節，肉質細嫩、油脂豐腴，風味達到高峰。新北市漁業處邀請民眾規畫一趟結合海岸風情與在地美食的深度之旅，走訪貢寮區沿岸漁港，體驗漁村文化，品嘗冬季限定的頂級海味。

漁業處指出，東北角海域常見的石鯛包括條石鯛與斑石鯛兩種，終年棲息於水流強勁、地形複雜的礁岩環境，行動敏捷，稍有動靜便能迅速躲入岩縫。石鯛主要以甲殼類、貝類、海膽與藤壺為食，牙齒與顎骨癒合成整片式「咬合面」，堅硬有力，是其最顯著的生理特徵，也讓捕撈石鯛成為漁民眼中的高難度挑戰，常因強力掙扎而咬斷釣線或磨損漁具。

在地海鮮店老闆娘楊晴惠表示，石鯛肉質細膩、油脂豐富，料理方式多元，不論生魚片、清蒸或香煎皆十分美味，其中最推薦以清蒸方式保留原味。她分享，將新鮮石鯛洗淨後劃刀，抹上少許鹽與米酒略醃，再鋪上薑片與蔥段，淋上蒸魚醬油，水滾後蒸約10至12分鐘，起鍋前澆上熱油爆香蔥絲，即可呈現石鯛細緻彈牙、鮮甜濃郁的海味。

漁業處表示，為促進海洋資源永續發展，持續推動種苗培育與放流作業，放流物種除九孔、紫海膽、花枝苗外，也包含石鯛、黑鯛、嘉鱲魚與黃雞魚等海水魚苗。漁業處指出，石鯛是東北角備受推崇的珍稀海味，值得親自走訪產地品嘗現撈鮮甜。