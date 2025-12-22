台南公共自行車騎乘優惠方案 延續至115年底

快訊

中央社／ 台南22日電

台南公共自行車自民國112年2月啟用至今服務超過1150萬人次，市政府今天宣布，為推廣市民及觀光旅客使用，明年元旦起仍維持原有騎乘優惠方案，延續至明年12月31日。

台南市政府交通局長王銘德表示，為持續提供市民及觀光旅客優質公共自行車服務，除繼續以原費率提供服務外，使用台南市市民卡仍繼續享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元優惠，持有行政院通勤月票TPass者，亦持續享有不限車種前30分鐘免費優惠。

王銘德指出，YouBike啟用至今已服務超過1150萬人次，並建置超過630處公共自行車租賃站，民眾反應良好，希望市民踴躍申辦市民卡、一般民眾購買通勤月票，相關優惠措施將延續至115年12月31日止，共同推廣綠色運輸及節能減碳。

自行車 台南 公共

