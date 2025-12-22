快訊

「月光之戀 仙履林園」光雕展演 27日最終場驚喜加長版演出　

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
12月27日6時20分、7時20分場次將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出。圖／新北市文化局提供
12月27日6時20分、7時20分場次將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出。圖／新北市文化局提供

國定古蹟林本源園邸推出「月光之戀 仙履林園」夜間光雕展演，結合古蹟建築光影科技與劇場表演，10月4日至今吸引逾4000名觀眾參與。12月27日將迎來最終場，民眾可把握周末夜遊林園機會，感受古蹟夜色與藝術交織的獨特魅力。

新北市文化局表示，今年光雕秀以「愛情與祈願」為主軸，牛郎織女愛情傳說為靈感，融合光影與園林建築，將「來青閣」化作舞台，展現古蹟於夜間的嶄新敘事方式，帶領觀眾沉浸於五幕式光影劇情，包括「天光雲彩」、「紅塵初遇」、「人間生活」、「天命斷情」與「鵲橋團圓」，呈現愛情跨越時空的動人篇章。民眾可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，打造沉浸式體驗。

「月光之戀 仙履林園」最後展演日是12月27日有三場演出，其中6時20分、7時20分兩場，光雕將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出，融合傳統戲曲、舞蹈與光影構作，增添角色和劇情立體性。

壓軸場8時20分場次則以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，凡該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮，包括「樓臺良緣徽章磁鐵」、「花好月圓徽章磁鐵」、「林園小築木製建築收納盒」、「來青閣造型鑰匙圈」及「月光織戀香氛噴霧」等，獎項皆為林園近期全新開發的文創商品，數量有限，抽完為止。

進場號碼牌預計當天下午5時30分於西門街側門入口處發放，每場50人，開放候補入場。更多資訊可見活動官網或林本源園邸臉書粉絲專頁查詢。

民眾掃描 QR Code 選擇祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，可與自己的創作合影留念。圖／新北市文化局提供
民眾掃描 QR Code 選擇祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，可與自己的創作合影留念。圖／新北市文化局提供
壓軸場晚間8時20分場次光雕播映後有「林園人氣文創抽獎活動」，觀眾有機會獲得小禮物。圖／新北市文化局提供
壓軸場晚間8時20分場次光雕播映後有「林園人氣文創抽獎活動」，觀眾有機會獲得小禮物。圖／新北市文化局提供
「月光織戀 仙履林園」10月4日登場至今，累計吸引逾4000名觀眾參與。圖／新北市文化局提供
「月光織戀 仙履林園」10月4日登場至今，累計吸引逾4000名觀眾參與。圖／新北市文化局提供

