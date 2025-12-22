快訊

3捷運站周邊工業區轉型 擬小地主免回饋

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導
捷運板新站周邊工業區現況。圖／新北城鄉局提供
捷運板新站周邊工業區現況。圖／新北城鄉局提供

新北市府為改善捷運板新站及輔大、丹鳳站周邊老舊工業聚落，辦理都市計畫專案通盤檢討，規畫將工業區變更為產業、居住複合使用的特定專用區，曾有居住事實的小地主若願透過都更推動轉型，可免工變住的回饋37％，但仍維持210％容積率，大地主仍維持37%回饋，全案今年已通過市都委會審議，送內政部排審中。

新北城鄉局說，捷運板新站周邊工業區檢討範圍為捷運站及主要幹道周邊地區6處乙種工業區，面積約8.66公頃，產業發展定位應朝向住宅、商業、服務及知識經濟都心產業發展為主。

另一處捷運輔大丹鳳站周邊工業區檢討範圍包括捷運輔大站、丹鳳站及泰山貴和站所圍三角核心區域，計畫面積約77.41公頃，橫跨新莊與泰山2個行政區。

新北城鄉局說，3處工業區專案通盤檢討，增加住宅容許使用，容積率仍維持210%，提高都更誘因，今年7月18日經市大會審議通過，主要計畫將報內政部審議，待經中央審議通過後，後續地主可循計畫機制自行整合擬具細部計畫及都市更新事業計畫報審。

北市也有類似機制，北市都發局表示，過去南港地區因發展輕工業，有黑鄉之稱，為推動都市更新，多年前就公告南港產業生活特定專用區，北市下一波會針對內湖新明路、北勢湖工業區等檢討，朝南港產專區方向處理。

