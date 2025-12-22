快訊

工業宅變更住宅 新北駁回最後3案

聯合報／ 記者葉德正林麗玉／連線報導
泰山「長群金璽御品」是新北目前唯一通過變更的案例。記者葉德正／攝影
泰山「長群金璽御品」是新北目前唯一通過變更的案例。記者葉德正／攝影

都會區房價燙手，價格相對低廉的「工業住宅」成購屋族替代選項，卻遊走灰色地帶。新北早年列管108件疑似工業住宅案，有19案送件變更住宅區，歷經16年整合與審議，僅泰山「長群金璽御品」1案成功，仍在市都委會審議的中和「元氣大鎮」、樹林「泉世界」、淡水「南加州」3案，近日都委會以「逾期未補正資料」為由駁回，若要再變更，須重新送審。

專家指，已售出工業宅想變更住宅區，常卡在都市計畫法規定37%公益回饋，住戶間整合困難，要改變現狀，除非政府推動大規模都市計畫通盤檢討，否則住戶只能自求多福別被檢舉。新北城鄉局長黃國峰表示，若有公安疑慮，市府一定強力稽查，以符合使用分區規定。

新北市升格前，共列管108案約1.2萬戶，當時市府祭出要取得使照須繳交保證金等方式防堵，並透過專案輔導變更住宅區，最後僅19案送件變更。16年過去，僅泰山「長群金璽御品」1案因為還沒賣出，所有權在建商手上，順利變更成功。另1件新莊案在內政部審查，其餘均被駁回。

在市都委會審議的中和元氣大鎮、樹林泉世界、淡水南加州3案，城鄉局科長許仁成說，多次催討未補充資料，不符續審要件駁回。

為防堵工業住宅亂象，市府近年採取「源頭管制」策略。城鄉局統計，新北取締工業區違規使用，2023年裁處48件、2024年58件，今年累計至今裁處41件。

另，北市現有2436戶工業宅，都發局表示，若接獲檢舉，確認違規做住宅使用，會依都市計畫法規定查處。

「消費者不可能不知道。」住商不動產企研室執行總監徐佳馨說，政府應從「源頭」下手，不再核發有模糊空間的建照，檢討都市結構，若工業區已失去產業功能，是否透過通盤檢討調整，才是誠實面對問題的態度。

