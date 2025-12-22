快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

大巨蛋停車場 出入口占車道挨批

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北大巨蛋啟用2年多，停車場出入口占用光復南路快車道，遭質疑尖峰車流大時，等同浪費光復南路一線快車道。記者林麗玉／攝影
台北大巨蛋啟用2年多，停車場出入口占用光復南路快車道，遭質疑尖峰車流大時，浪費一線快車道，民代批「最笨蛋設計」。交通局表示，目前光復南路尖峰時段能維持正常車況，當初規畫遠雄也有退縮基地，整體光復南路車道數未減少。

北市議員李建昌說，很多市民反映，早上7、8時上班尖峰，車流從南京東路端過來，等同光復南路有一個車道擺著未使用，未來該停車場出入口啟用後，遇大巨蛋辦演唱會，排隊等進停車場車流恐讓光復南路塞爆。

李建議，市府應評估採開合式設計，如果大巨蛋沒活動，應讓出車道還給光復南路使用。市長蔣萬安日前也坦言，他開車經過該處也覺得詭異，有指示新工處及交通局後續檢討。

交通局表示，當初提供一線快車道給遠雄當停車場出入口車道使用，有通過相關審查，整體光復南路也維持過去車道數並無減少。

另外，近日大巨蛋打造松菸光廊，商圈盼有更多活動串連，讓東區人潮復甦。議員詹為元說，大巨蛋明年不管賽事或演唱會檔期幾乎全滿，未來整體營運後，信義區人潮可從市府轉運站延伸，可望帶動整個東區人流回升。

東區商圈發展協會理事長韓修和說，大巨蛋與東區商圈連接多以小型活動為主，對人潮外溢效果有限；新仁里長吳建德說，大巨蛋全區營運，人潮將大量增加，盼在特定時間加強交管或設置徒步區。

