老屋翻新 雙北房市效應兩極

雙北老宅密度高，30年以上公寓與華廈仍是市場主力產品。近年整建維護、老宅延壽政策加大力道，房市專家觀察，難以都更的社區往往面臨產權複雜、整合困難等考驗，翻新成為較可行選項，也悄悄改變二手屋市場評價。

住商機構企研室執行總監徐佳馨說，民眾對老屋常抱持疑慮，包括耐震、漏水、設備老舊，老宅延壽至少讓無法改建的房屋住起來較安全，也讓銀行鑑估價格表現更好。

徐也提醒，市場上存在另一層擔憂，延壽後是否讓都更更加困難，老宅延壽與都更本質不同，主政者須在兩者間找到平衡點。

至於市場反應，她指出，老宅整維對房市影響在雙北呈現「兩極區」特徵，極佳地段老屋因整合困難，一旦能進行整維，房價抗跌性強；在偏遠、建商不願投入都更的區域，整維成為唯一能提升居住品質的方式。是否能帶動房價，視地段與翻修深度而定，近年裝修成本攀升，投報與增值幅度未必成正比。

新北市建築師公會整建維護專案召集人張育馨指出，中央版可進入家戶修繕，著重單項改善；新北版以大樓整體機能為核心，門檻較低，對大規模社區更友善，實務上最困難之處仍是住戶整合，老宅常見違建、費用分攤、法規限制，成為推動整維的阻力。

新北三重區重陽路二段8號、10號老舊大樓近日獲核定整建維護立面修繕補助，本月底動工。建築師葉明翰說，此一整維案在他接手後花1年多整合，在此之前地主們已溝通許久，光8戶要達成共識都不容易。

屋主林俊良是該案關鍵的推動者之一。他未住在該處，而是把房子出租，一開始最大問題就是如何建立信任感。林具土木背景，看到外牆剝落、屋頂漏水，得知市府有補助，想把老屋修好。他說，原本互不熟悉的住戶，因為整維案變成好朋友，是另一個收穫。