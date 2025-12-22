老宅整建 雙北憂4層以下難獲補助

人屋雙老現象嚴峻，整修需求攀升，雙北市府推整建維護政策行之有年，內政部近期在各地辦說明會，中央版老宅延壽補助拚明年初上路，地方、中央雙軌並進，送件同意比門檻、補助項目有差異。中央資源對雙北透天厝有一定配比，雙北4層以下老宅憂爭取公部門翻新資源還是難。專家提醒，老宅修繕不能光聚焦電梯或單一設施，對行動不便者需考量生活動線。

新北整建維護採整體修繕為主，同意比從初期100%一度下修到80%，今年9月再調整，同意比達50%或經區權會決議即可送件。新北都更處統計，2017年至今整維申請629件，近3年有479件，是歷年總量3倍，去年單年達362件，今年9月放寬同意比，諮詢電話增多，最大挑戰仍是社區整合，包括意願不足、費用分擔與違建處理。

新北整建維護電梯補助鎖定4層樓以上老宅，3層以下老宅被排除在外，新北都更處說，補助對象、條件會再視情況滾動修正。

北市也是老屋高度密集地區，北市府自2005年起推都市更新整維補助，分別在2015年、2018年推老舊公寓增設電梯、老屋整新補強，整合成「ABC套餐」政策，近年透過簡化作業、分期補助、整維輔導團、跨局處列管合作等方式加強推動力道。

內政部近期在雙北等地安排9場老宅延壽說明會，鎖定屋齡30年以上4至6樓集合住宅，及6樓以下透天厝。國土署副署長朱慶倫說，台灣逾65歲長者達463萬餘人，人屋雙老在雙北相當普遍，老宅延壽修繕項目涵蓋室外公共區域管線更新、外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增升降設備與無障礙設施；室內包括扶手、高低差、防滑及防墜設施改善等。

朱慶倫說，中央版老宅延壽強調「內外兼修」，須取得100%所有權人同意，補助最高65%，比地方頂多補助50%，是一大誘因。

老宅延壽有納入6層樓以下透天厝，透天厝在南部較密集，考量資源分配，國土署擬在各地調控一定配比，恐影響北部透天厝申請獲核定機會，朱慶倫說，若成效良好，將持續推動。

成大老人學研究所副教授陳柏宗具建築師身分，他說，人老屋老交織下的行動困境棘手，即便有修繕意願，若未解決行動問題仍幫助有限。舊式公寓常見門檻、高低差，對使用輪椅或拐杖長者而言，連水平移動都是障礙。

新北議員黃心華表示，中央版須取得住戶百分百同意，建議對影響範圍較小、局部補強且不會波及其他住戶的工程，可適度降同意門檻，讓更多雙老建物受惠。

議員顏蔚慈說，中央版、新北版服務對象不同，有互補作用，中央鎖定老舊公寓，新北著重外牆拉皮、耐震補強及電梯增設，政策不衝突。