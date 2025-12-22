星期評論／「雙城」互取經 增兩岸善意互動

台北上海雙城論壇今年籌辦過程一波多折，市長蔣萬安本周末終於要率團啟程。因兩岸關係陷入冰河，訴求市政經驗分享的雙城論壇，盼能維持交流增進兩岸善意，蔣市府強調「雙城好、兩岸好」，此行能否帶回更多實質成果，也勢必被放大檢視。

今年雙城論壇將簽署水治理、職能培訓兩項MOU，蔣萬安也將赴上海中山醫院、上海市動物園參訪，讓去年簽署的小貓熊動物交換、智慧醫療MOU落地交流，在城市治理相互切磋，也促成動物保育福祉。

細數過去辦了15年的雙城，已促成多項兩市治理交流，截至去年簽署有近50項合作備忘錄，涵蓋觀光、文化、醫療、體育教育、經貿、青年交流、智慧城市及環保永續等，最為人津津樂道的是促成兩市松山、虹橋機場對飛。

姑且不論兩岸政治敏感，若能屏除政治性議題，基於上海住有相當多台商，且兩市同質性高，台北、上海都面臨高齡、少子、老屋多等困境，長照、都市更新等難題刻不容緩，藉由彼此善意經驗交流，能讓城市治理有更多突破與創新。

可惜的是，行之有年的雙城論壇，因執政黨刻意的技術性阻擋，包括「封殺」行之有年的燈會交流慣例，還有籌辦過程處處牽制阻撓，將交流扣上統戰紅帽。

其實兩岸人民追求的是更好的宜居環境，透過彼此的善意互動，增加理解與信任，也有助於減少兩岸之間的誤會與誤判。