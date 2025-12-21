新北市平安晚會萬人齊唱「平安夜」 這些規畫因北捷案取消

2025新北市耶誕平安晚會今天登場，新北市長侯友宜晚間帶領市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音，為城市送暖，與現場民眾一起唱和「普世歡騰」、「平安夜」、「是為了愛」等詩歌，也為近期天災、人禍祈福。新北市民政局指出，今天活動除加強戒備，為避免引發民眾不當聯想和驚慌，舞台上原規畫乾冰、噴煙等效果都取消。

活動從下午的愛心園遊會開場，40個攤位包含中西美食、趣味兒童戲劇，還有福音解籤為民眾心靈導航，板橋福音堂牧師張復民表示，園遊會盈餘全數捐出做公益，將社會的溫暖分享給更多需要的人。

晚間侯友宜出席晚會時表示，今年平安晚會人山人海，又逢冬至與80年一遇天赦日，告訴我們從現在開始「運在轉」、「氣在好」，也感謝各界在新北市每個角落團結。

今天平安晚會除有實力派主持人白家綺、吳東諺聯手主持，歌唱選秀節目出道的林道遠、張文綺等歌手輪番演唱，還有牧師群分別以國語、台語和客語為新北市、台灣及北捷事件傷亡者祝禱，多元語言的祝禱，跨越界限，展現教會對這片土地的深切關懷。

為響應愛心義舉，民眾現場購買園遊券，並加入「新北民政保平安」臉書粉絲專業按讚、留言，民政局也免費送出聖誕小禮物，晚會現場也有市府員工化身為耶誕老公公和耶誕女孩，和平安虎一起向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多的人。