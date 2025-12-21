汐止耶誕歡樂城園遊會…黃國昌現身同樂 造雪場景成為親子打卡熱點

民眾黨主席黃國昌今到新北市汐止區的原興廣場，參加汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會，希望在雨天中，人跟人在一起帶來溫暖，讓台灣社會團結在一起。主辦單位說，愛心攤位收入捐助公益，用愛陪伴孩子長大。

這場公益園遊會是由擔任立委的黃國昌服務團隊，汐止、金山和萬里區主任陳語倢籌辦，下午3時在原興廣場登場。舞台區安排YOYO家族羚羊哥哥、雲朵姐姐，帶領小朋友隨著音樂歡樂律動，接著還有魔術、折氣球表演。廣場另有充氣城堡，開放小朋友遊玩，還有公益市集，收益捐贈慈善團體。

黃國昌和民眾黨新北市主委周台竹出席園遊會，並與現場小朋友一起DIY做耶誕帽。兩人並在現場分送糖果，提前歡慶耶誕。

黃國昌說，透過舉辦園遊會，讓大朋友、小朋友一起歡度佳節。今天天氣雖然有一點點冷，飄著細雨，但相信人跟人彼此之間可以帶來溫暖，可以帶來團結的力量，希望大家都能夠玩得很盡興。