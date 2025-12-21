快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

放話掃射炸掉醫院！他恐嚇醫護逾10人 桃檢火速拘提聲押獲准

Fed下任主席人選將出爐 華府和華爾街展開激烈遊說戰

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止耶誕歡樂城園遊會…黃國昌現身同樂 造雪場景成為親子打卡熱點

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）和民眾黨新北市主委周台竹（右），今到新北市汐止區的原興廣場，參加汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）和民眾黨新北市主委周台竹（右），今到新北市汐止區的原興廣場，參加汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨主席黃國昌今到新北市汐止區的原興廣場，參加汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會，希望在雨天中，人跟人在一起帶來溫暖，讓台灣社會團結在一起。主辦單位說，愛心攤位收入捐助公益，用愛陪伴孩子長大。

這場公益園遊會是由擔任立委的黃國昌服務團隊，汐止、金山和萬里區主任陳語倢籌辦，下午3時在原興廣場登場。舞台區安排YOYO家族羚羊哥哥、雲朵姐姐，帶領小朋友隨著音樂歡樂律動，接著還有魔術、折氣球表演。廣場另有充氣城堡，開放小朋友遊玩，還有公益市集，收益捐贈慈善團體。

黃國昌和民眾黨新北市主委周台竹出席園遊會，並與現場小朋友一起DIY做耶誕帽。兩人並在現場分送糖果，提前歡慶耶誕。

黃國昌說，透過舉辦園遊會，讓大朋友、小朋友一起歡度佳節。今天天氣雖然有一點點冷，飄著細雨，但相信人跟人彼此之間可以帶來溫暖，可以帶來團結的力量，希望大家都能夠玩得很盡興。

周台竹表示，看到這麼多小朋友參加活動，讓他想起好多年前，在南非帶著小朋友參耶誕活動的場景。今天的親子活動，主要是讓小孩子感覺到他們被關愛，民眾黨非常重視親子權益，所以不但支持辦這種溫馨的活動，在議會也會針對育兒、親子教育，督促政府做好育兒的環境。

民眾黨主席黃國昌的新北北汐止、金山和萬里區主任陳語倢籌辦汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會，安排造雪場景，小朋友樂在其中。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌的新北北汐止、金山和萬里區主任陳語倢籌辦汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會，安排造雪場景，小朋友樂在其中。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）和民眾黨新北市主委周台竹（右二），今到新北市汐止區的原興廣場，參加黃國昌汐止、金山和萬里區主任陳語倢（右一）籌辦的汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）和民眾黨新北市主委周台竹（右二），今到新北市汐止區的原興廣場，參加黃國昌汐止、金山和萬里區主任陳語倢（右一）籌辦的汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（立者左一）和民眾黨新北市主委周台竹（立者左二），今到新北市汐止區的原興廣場，參加黃國昌汐止、金山和萬里區主任陳語倢（立者左三）籌辦的汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（立者左一）和民眾黨新北市主委周台竹（立者左二），今到新北市汐止區的原興廣場，參加黃國昌汐止、金山和萬里區主任陳語倢（立者左三）籌辦的汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會。記者邱瑞杰／攝影

朋友 親子教育

延伸閱讀

黃國昌：26日提彈劾總統程序 全國公聽會後再表決

藍將告發大法官濫權 黃國昌：民眾黨支持但不期待北檢有動作

彈劾賴總統將列議程 全台舉行公聽會

黃國昌再批5大法官：為協助賴清德總統稱帝丟光台灣臉

相關新聞

汐止耶誕歡樂城園遊會…黃國昌現身同樂 造雪場景成為親子打卡熱點

民眾黨主席黃國昌今到新北市汐止區的原興廣場，參加汐止耶誕歡樂城親子公益園遊會，希望在雨天中，人跟人在一起帶來溫暖，讓台灣...

隨機殺人案後首場大型活動！北市雙倍警力 台北馬2.8萬人順利完賽

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，今天迎來首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，最終在雙倍警力鎮守下，順利結束讓...

新北市115年上路22項新措施 強化生育、長照與智慧治理

新北市政府宣布，自115年1月1日起將陸續實施22項新措施，其中新北市自行推行17項，配合中央政策實施5項，涵蓋生育福利...

新北殯葬條例禁噪音擾民行為 這些路段研擬納入

殯葬噪音擾人，新北市府新訂「新北市殯葬管理自治條例」草案，明訂公告路段禁止使用法器、樂器、擴音設備或其他足以製造聲響、妨...

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽 新北藍隊8連霸 火力全開奪魁

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽昨在新莊棒球場迎來最終巔峰對決，為國際青棒盛會畫下熱血句點。冠軍戰由新北藍隊與雲...

老屋延壽說明會 官員：核心精神是「修繕代替拆除」

因應高齡化社會與老屋安全問題，內政部國土管理署推動「老屋延壽」修繕計畫，辦巡迴說明會向民眾說明制度內容。國土署昨在新北中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。