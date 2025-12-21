快訊

隨機殺人案後首場大型活動！北市雙倍警力 台北馬2.8萬人順利完賽

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在北捷台北車站發生持刀隨機傷人事件後，台北馬拉松是首場大型群眾聚集活動，市府特別加強維安層級，在馬拉松終點安排了特勤持槍及盾牌，維護選手及民眾的安全。記者黃義書／攝影
在北捷台北車站發生持刀隨機傷人事件後，台北馬拉松是首場大型群眾聚集活動，市府特別加強維安層級，在馬拉松終點安排了特勤持槍及盾牌，維護選手及民眾的安全。記者黃義書／攝影

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，今天迎來首場數萬人規格的大型活動「台北」路跑，最終在雙倍警力鎮守下，順利結束讓，2.8萬名跑者順利完賽，市長蔣萬安今早視察也表示，未來大型活動將比照該標準，並將各局處依經驗討論交換意見。

體育局表示，因應12月19日發生案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安，起點管制區兩側再部署防衝撞的警車，嚴密保護賽事安全，跑道戒備員警備有配槍、警棍、辣椒水、秘錄器、無線電、指揮棒、手電筒、警笛，嚇阻可能不當行為。

今天大會活動前，由全體選手與現場人員進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，展現運動所承載的尊重和凝聚力量。警察局也表示，未來針對各項路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，確實提升危機應變效率，全面守護台北市市民安全。

蔣萬安今上午也到台北馬的頒獎場地台北田徑場維安視察，也要求警察局提升員警配備，要求裝備齊全，包括配槍等，並且在22路口加派警力維安，警車也加強巡邏頻率。並強調未來來台北市大型活動都要用這樣的標準，建置一致SOP，將經驗各局處討論、交換意見。

台北市長蔣萬安（中）上午前往台北馬拉松的終點台北田徑場賽道旁，在體育局長遊竹萍（左一）等人的陪同，視察馬拉松整體的維安狀況。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北馬拉松的終點台北田徑場賽道旁，在體育局長遊竹萍（左一）等人的陪同，視察馬拉松整體的維安狀況。記者黃義書／攝影

隨機殺人案後首場大型活動！北市雙倍警力 台北馬2.8萬人順利完賽

