隨機殺人案後首場大型活動！北市雙倍警力 台北馬2.8萬人順利完賽

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，今天迎來首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，最終在雙倍警力鎮守下，順利結束讓，2.8萬名跑者順利完賽，市長蔣萬安今早視察也表示，未來大型活動將比照該標準，並將各局處依經驗討論交換意見。

體育局表示，因應12月19日發生案件，市府警方增派341名警力，較以往多1倍人力，共計使用693名警員強化周邊維安，起點管制區兩側再部署防衝撞的警車，嚴密保護賽事安全，跑道戒備員警備有配槍、警棍、辣椒水、秘錄器、無線電、指揮棒、手電筒、警笛，嚇阻可能不當行為。

今天大會活動前，由全體選手與現場人員進行一分鐘默哀，對罹難者表達追思與悼念，展現運動所承載的尊重和凝聚力量。警察局也表示，未來針對各項路跑、賽事、跨年及演唱會等大型活動，將提高維安規格，加強警力部署，強化現場應變機制及量能，確實提升危機應變效率，全面守護台北市市民安全。