新北市115年上路22項新措施 強化生育、長照與智慧治理

新北市政府宣布，自115年1月1日起將陸續實施22項新措施，其中新北市自行推行17項，配合中央政策實施5項，涵蓋生育福利、長者照顧、弱勢扶助、智慧服務與勞工權益等面向，市府將持續從制度面與服務面精進調整，提供市民更優質、便利的生活環境。

在生育與育嬰福利方面，新北市自1月起加碼生育獎勵金，第一名及第二名新生兒補助金額分別提高至4萬元與4萬5千元，以進一步提升市民生育意願。另自2月起擴大好孕專車補貼措施，補助趟次調增至36趟、每趟補貼250元，同時解除乘車用途限制，並新增司機獎勵機制，讓孕產婦外出更安心有保障。

在長者照顧及弱勢扶助方面，敬老愛心卡使用範圍再度擴大，新增可搭乘國道客運，國民運動中心每次可折抵50點，市立聯合醫院及29區衛生所掛號費每次可扣抵50點；臺鐵搭乘放寬為起訖站之一位於北北基桃宜境內車站，且每趟次扣抵上限提高至150點，計程車每趟次扣抵上限也提升至85點，提供長者與身心障礙者更多元的交通與生活選擇。另自1月起，市府醫療補助計畫同步調升補助額度，門診掛號費補助上限提高至150元，急診掛號費補助上限提高至300元，以維護弱勢與特殊族群醫療照顧權益。

在精進市政服務方面，新北市水土保持數位治理平台將於3月起開放線上開工申報，實現申請案件全面無紙化，進一步提升行政效率。自4月起，各地政事務所將導入「AI人工智慧櫃檯」，提供互動式諮詢服務，民眾可透過語音詢問地政相關問題，並自助申請謄本及填寫書表，以減少現場等候時間。此外，配合中央推動營建剩餘土石方全流向管制政策，自1月起，新北市各項營建工程將全面採用內政部國土管理署建置的電子聯單系統進行管理。

在勞工與農漁民權益方面，配合中央政策，自115年1月1日起，最低工資調整為每月2萬9500元、每小時196元；育嬰留職停薪及家庭照顧請假制度也同步彈性化，受僱者於最長2年的育嬰留停期間內，其中30日可改以「日」為單位申請，1年內可申請的7日家庭照顧假，亦得以「小時」為單位請假。另自115年度起，新北市首度推出「雙保（飽）PLUS健檢+」方案，加碼全額補助農民職業災害保險自付額，並由市府協助農保、農職保及農漁民長者健康檢查。

新北市研考會表示，市府團隊將以「利民」、「便民」與「愛民」為核心，持續站在市民角度檢討與精進各項為民服務措施，營造讓市民擁有歸屬感、光榮感與幸福感的城市生活。