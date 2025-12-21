新北殯葬條例禁噪音擾民行為 這些路段研擬納入

殯葬噪音擾人，新北市府新訂「新北市殯葬管理自治條例」草案，明訂公告路段禁止使用法器、樂器、擴音設備或其他足以製造聲響、妨害公眾安寧等行為，條例目前在議會審議，議員關心公告路段為何，新北殯葬處指出，主要以新北市立殯儀館周邊路段，可能包板橋中正路、新海路、環河路、新月二、三街等，將待法令通過審議後，再與地方討論確定詳細路段。

自治條例第七條規定，殯葬隊伍行經公告路段時，不得使用法器、樂器或相類器具製造聲響，也不得使用擴音設備或具播音、擴音功能設備，只要在公告路段內出現禁止行為，即可直接舉發開罰，無須噪音檢測，違者最高可處10萬元罰鍰，情節重大者，更可令其一年以下期間禁止使用新北市公立殯葬設施。

新北市議員戴瑋姍關心目前公告路段是否已有腹案？殯葬處長陳健民說，實務上殯葬隊伍在出發前及即將抵達目的地時，常伴隨聲音行為，目前路段可能包含中正路、環河路、新月二、三街及新海路，至於板殯到三峽火葬場中間的土城擺接堡路是否納入公告路段，也會持續討論。

市議員黃淑君質疑，現行「殯葬管理條例」本就已有噪音相關處罰規定，新北市另訂自治條例，與中央法令差異為何？她也指出，若僅列管公告路段，是否反而讓非公告路段出現管理落差，除了公告路段，其他路段更不應該吵鬧。

陳健民說，現行法令主要規定殯葬禮儀服務業提供的殯葬服務，不得有製造噪音、深夜喧嘩或其他妨礙公眾安寧、善良風俗情事，且不得於晚間9時至翌日上午7時間使用擴音設備，自治條例則規定的更為詳細明確。

民政局長林耀長說，現行中央法規主要限制擴音設備使用時段，且噪音是否違規，須回歸噪音管制法量測，但透過自治條例公告特定路段後，只要在公告路段內出現禁止行為，即可直接舉發開罰，無須噪音檢測。而非公告路段，仍可回歸噪音管制法等相關規定辦理。

陳健民說，目前這些路段都是受影響比較大的路段，正式公告路段還是要等審議完成和地方溝通後方能確定。

條例也規範殯葬設施及服務業者，不得拒絕、規避或妨礙查核及評鑑，也針對私立殯葬設施最小面積、殯葬設施使用管制、屍體處理期限等訂定相關規範，將待議會審議通過後，函報行政院核定後公布施行。