獲總統盃黑客松卓越團隊獎 新北消防盼拯救更多生命

「每年都有成千上萬的車禍案件，這個計畫可以拯救很多車禍嚴重受傷的案件」，獲得「2025總統盃黑客松」卓越團隊獎殊榮的「肝苦人」團隊成員之一、新北市政府消防局特搜大隊慈福分隊小隊長陳暉翰說明「冰與火之歌：飛騰熱血和智慧冷鏈」專案目的。

為提升重大創傷傷患的急救存活率，並解決偏遠或交通壅塞地區的緊急醫療難題，新北市政府消防局與三軍總醫院、新北聯醫三重院區、中華電信、飛取智能及台灣血液基金會跨界組成「肝苦人團隊」，共同研擬「冰與火之歌：飛騰熱血和智慧冷鏈」專案，以無人機冷鏈技術建構空中醫療物流，獲得今年的總統盃黑客松卓越團隊獎肯定。

「一場國道上嚴重的車禍，當時醫師在場，救護員也在，但血還在20公里之外。我們只能靜靜的看著傷患沒有了生命的跡象，那一刻真的非常無力」，陳暉翰接受中央社記者訪問，談到心路歷程。

陳暉翰也提到了另一處事件現場表示，3年前新北消防做了院前輸血的制度，在今年7月完成了第一次的院前輸血。當時用了一袋血，救了砂石車駕駛的性命。可是後來他才發現，「原來在那地方發生車禍，竟然要一個小時以上才可以完成輸血。」

陳暉翰說，這兩個不同結果的事件現場，觸發了團隊「冰與火之歌：飛騰熱血和智慧冷鏈」專案的發想：「我們讓血品飛起來，或是放在分隊一起出勤，可能會快一點。」

陳暉翰指出，血液是影響創傷患者預後的關鍵資源，若能在院前即刻啟動輸血，不僅能降低死亡率，也能暫時穩定病況，爭取更多後送時間。

「肝苦人」團隊提出「院前存血」與「熱血飛行」概念並驗證。陳暉翰解釋，關於院前存血，團隊利用AI分析災害的熱點，並且在熱點旁布建存血地點；透過建置智慧遠端冷鏈監控設備，規劃將血品預置於勤務重點消防分隊，確保救護車出勤時能立即攜帶血品直奔現場，解決現場無血可用的缺口。

至於熱血飛行，陳暉翰說，團隊模擬建立了7條空中急救廊道；在熱點沒有辦法發揮功能，或者是現場資源不足的情況下，啟動了大型的無人機進行醫療運補，經過驗證，這樣的方式可節省53%的時間。

陳暉翰表示，這項專案重點其實是系統上的串接，中華電信有無人機技術，血液中心有血液中心的專業，新北消防局有搶救的專業，跨單位串接救援技術必須靠很多單位協調，總統盃黑客松就是要鼓勵公部門及民間單位協力，提供公私協力共創平台，共同解決社會問題。

陳暉翰說，消防署已經允諾支持這個計畫，不過，難題現在才開始，接下來是努力讓專案在新北落地實行，藉由相關主管單位，再擴及到全國緊急救援制度。

他說，「我們願意克服所有的困難，只願意換來你的一次呼吸、一次心跳。我可以堅定的跟患者說：不要擔心，我們一定會帶你回到家人身邊。」