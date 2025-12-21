新北富邦國際城市U18棒球邀請賽 新北藍隊8連霸 火力全開奪魁

2025新北富邦國際城市U18棒球邀請賽昨在新莊棒球場迎來最終巔峰對決，為國際青棒盛會畫下熱血句點。冠軍戰由新北藍隊與雲林縣隊交鋒，新北藍隊展現攻勢，在5局下取得12比1領先優勢。雲林縣隊面對大幅落後未放棄，在5局下半局展開反攻攻勢，一度形成滿壘局面，關鍵時刻，新北藍隊穩住陣腳化解危機，最終在滿壘守成下提前結束比賽，收下冠軍，寫下新北藍隊穀保家商八連霸紀錄。

新北體育局表示，本屆賽事整體競技強度與比賽節奏明顯提升，各隊在投手調度、戰術執行與臨場應變上皆展現成熟度，場場對戰充滿張力。選手們在高強度對抗中累積實戰經驗，不僅展現平時訓練成果，也充分體現U18階段作為青棒選手技術與心智成長關鍵期的重要價值。

冠軍戰開賽前邀請本屆賽事代言人、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊擔任開球嘉賓。孫易磊出身新北青棒名校穀保家商，2023年與日職火腿隊簽下育成合約，今年正式升格為一軍球員，完成一軍初登板並留下多場關鍵出賽紀錄，展現穩定實力。易磊以學長身分勉勵在場U18選手，不要畏懼辛苦訓練，每一次努力都是累積實力的關鍵，也要把握每一次站上球場的機會，勇敢展現自我。

新北體育局長洪玉玲說，新北國際城市U18棒球邀請賽以「城市交流」為核心定位，比照職業棒球賽事規格辦理，透過電視及網路轉播，讓更多民眾看見國內外青棒好手的精彩表現，也讓各隊感受到新北市辦理國際賽事的專業與用心。她期許選手能將賽事經驗轉化為持續精進的動力，為未來棒球生涯累積重要養分。

本屆賽事最終由新北藍隊奪下冠軍，雲林縣隊獲得亞軍，高雄市隊與台北市隊分列季軍與殿軍。個人獎項方面，由新北藍隊王銘賢榮獲投手獎，全壘打獎東京隊壇原涼佑，打點獎高雄市馬佑嘉，打擊獎新北藍杜翊澤、台北市蔡博聿、高雄市江陳廷偉，美技獎新北藍隊曾聖恩，新北藍隊楊孝承教練獲頒教練獎，新北藍隊許子彥以穩定且全面的場上表現，獲選為賽事MVP最有價值球員，成為眾多青棒新星中的耀眼代表。