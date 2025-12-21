老屋延壽說明會 官員：核心精神是「修繕代替拆除」

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
內政部國土管理署推動「老屋延壽」修繕計畫，透過巡迴說明會，向民眾說明制度內容。記者張策／攝影
因應高齡化社會與老屋安全問題，內政部國土管理署推動「老屋延壽」修繕計畫，辦巡迴說明會向民眾說明制度內容。國土署昨在新北中和區辦老屋延壽巡迴說明會，吸引不少民眾到場關心補助條件與申請細節。

國土管理署科長徐子宏表示，國內屋齡30年以上住宅已超過500萬棟，占全國住宅總量一半以上，加上65歲以上人口已達467萬人，占比約2成，「人屋雙老」已成為結構性問題，老屋修繕已是迫切課題。

徐子宏指出，老屋延壽計畫核心精神是「修繕代替拆除」，在確保結構安全前提下延長住宅使用年限，讓長輩能在熟悉環境中就地安養，減少頻繁搬遷負擔；相較拆除重建，修繕可減少約6至7成碳排放，兼顧居住安全與環境永續。相關經費已納入韌性特別條例，總計投入50億元，計畫執行至116年12月31日，目標至少改善600棟老宅。

補助對象以屋齡30年以上合法建築物為限，包含4至6樓公寓及6樓以下透天住宅。公寓須住宅使用比率超過一半，且整棟至少有一戶設籍65歲以上長者、中低收入戶或長照等級第二級以上者；透天住宅則須全棟作住宅使用。申請原則以「棟」為單位，若未設公寓大廈管理委員會，須由全體所有權人同意後，推派代表提出申請。

補助內容強調「內外兼修」，須先完成公共空間修繕後，才能申請室內補助。公寓公共空間最高補助960萬元，項目包含屋頂防水隔熱、立面修繕、樓梯間與公共管線整理、老舊招牌拆除及外掛空調管線安全整理等；室內修繕以住宅為限，每戶補助上限20萬元，若戶內有長者或弱勢身分可加碼至30萬元，整體補助比率最高為工程費用的65%。

中和場說明會上，民眾關切早期公寓未成立管委會、未辦理區分所有權登記等情形，國土署說明，只要能提出合法建築相關證明並完成住戶整合，仍可依規定申請。至於「百分之百同意」門檻，因修繕涉及外牆、樓梯間等公共空間，攸關全體所有權人權益，仍須全體同意，但制度並未規定所有住戶都須分攤費用，一樓住戶可僅簽署同意書、不必出資，實務上仍需透過住戶溝通整合推動。

至於補助樓層範圍，目前僅開放4至6樓公寓申請，國土署表示，考量計畫屬試辦且經費有限，優先鎖定行動不便風險較高的高樓層住戶，後續將視執行成效與預算狀況評估是否擴大；一樓若有違建，違建範圍不列入補助，亦不由政府協助拆除。

國土署也指出，600棟為依補助上限試算的估算值，實務上並非每案都申請到最高金額，剩餘經費將滾動釋出名額，採「先申請、先審查」方式，由地方政府受理、逐案審核，確保資源優先協助真正有需求的老屋住戶。

內政部國土署簡任正工程司黃哲賢回答民眾問題。記者張策／攝影
內政部國土署簡任正工程司黃哲賢回答民眾問題。記者張策／攝影
民眾發言詢問老宅延壽的問題。記者張策／攝影
民眾發言詢問老宅延壽的問題。記者張策／攝影
