雙北老屋翻新熱度升 專家：補強安全、房價影響「兩極化」
雙北老宅密度高，許多30年以上的公寓與華廈仍是市場主力。近年整建維護與老宅延壽政策加速推動，房市專家指出，這類政策不僅具安全性提升效果，也正悄悄改變二手屋市場評價。
住商機構企研室執行總監徐佳馨表示，民眾對老屋常抱持疑慮，包括耐震、漏水、設備老舊等，「老宅延壽至少能讓無法改建的房屋住起來更安全，也可能讓銀行的鑑估價格表現更好」，對偏老屋齡產品來說，是某種政策性的支持。
徐佳馨也提醒，市場上仍存在另一層擔憂，延壽後是否會讓都更更加困難。她認為，老宅延壽與都更本質不同，中央須在兩者間找到平衡點；多數無法都更的社區，往往是因產權複雜、整合困難或住戶偏好維持現狀，「延壽反而可能是這些社區比較能接受的選項」。
至於市場反應，她指出，老宅整維對房市的影響在雙北呈現「兩極區」特徵：極佳地段的老屋因整合困難，一旦能進行整維，房價抗跌性強；相反地，在偏遠、建商不願投入都更的區域，整維可能成為唯一能提升居住品質的方式，「有能力的住戶自己做，也能讓社區維持基礎安全水準」。
新北市建築師公會整建維護專案召集人張育馨指出，中央與地方補助差異明確，兩者服務對象不同。中央版可進入家戶修繕，較著重單項改善；新北版以大樓整體機能為核心，門檻較低，對大規模社區更友善。她認為，實務上真正最困難的仍是住戶整合，尤其老樓常見違建、費用分攤、法規限制，這些都會成為推動整維的現場阻力。
她表示，許多民眾期待的修繕項目，例如室內手扶梯、樓梯損壞、管線更新等，部分仍不在現行補助範圍內，建議中央與地方未來可再針對高風險項目調整政策。
房市業者指出，「舊換新」市場近年快速升溫，整維是否能帶動房價，仍需視地段與翻修深度而定；不少老屋翻新後能提升價值，但近年裝修成本攀升，也使投報與售價未必成正比。
