老屋安全成顯學 中央延壽、新北整維各司其職補強雙北老宅

新北市老宅整修需求攀升，市府與中央近年同步推動改善方案，兩者制度有差異。新北都更處指出，中央老宅延壽以「單項修繕」為主，須取得100%所有權人同意，能補助到家戶內部與公共設施；新北整建維護採「整體修繕」，同意比率僅需50%。民代認為，兩套政策並非競合，各自服務不同類型社區，對難以都更的老舊公寓而言，是改善安全性的務實途徑。

內政部近期在雙北等地安排9場老宅延壽說明會，鎖定屋齡30年以上4至6樓集合住宅，及6樓以下透天住宅進行修繕。內政部長劉世芳日前在三重首場說明會指出，台灣逾65歲長者已達463萬餘人，「人屋雙老」現象在雙北特別明顯，中央版老宅延壽修繕項目涵蓋室外公共區域管線更新、外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增升降設備與無障礙設施；室內部分包括扶手更新、高低差改善、防滑及防墜設施等，可補強高齡住宅的安全性。

新北市都更處說明，中央老宅延壽政策採取「單項修繕」，須取得100%所有權人同意。相較之下，新北今年9月上路的整建維護補助以「整體修繕」為主，只需50%所有權人同意即可申請，大幅降低整合門檻；補助內容涵蓋立面修繕、耐震補強、增設電梯等3大類，可併同施作共用部分修繕，每案最高補助1500萬元。都更處表示，兩項政策定位不同、相互補充，民眾可依住宅狀況自行選擇。

都更處指出，新北自2017年至今整維申請共有629件，其中近3年就占479件，是歷年總量的3倍，去年更單年達362件，顯示民眾參與意願快速升溫。今年9月放寬同意比率後，諮詢電話增加，最大挑戰仍是社區整合，包括意願不足、費用分擔與違建處理等，須仰賴住戶溝通協調。

北市也是老屋高密集區，北市府2005年起推動都市更新整建維護補助，分別在2015年、2018年推老舊公寓增設電梯、老屋整新補強補助，整合以「ABC套餐」政策行銷，透過簡化作業、 提高補助額度並新增分期補助、成立整維輔導團、跨局處列管合作等方式，加強推動力道。

新北議員顏蔚慈表示，中央版與新北版政策服務對象不同，中央鎖定老舊公寓，新北著重外牆拉皮、耐震補強及電梯增設，政策不衝突，且能相輔相成。她坦言，中央要求100%同意在公寓規模不大時相對可行，但仍需要社區共識；地方補助強調安全性與長輩居住便利性，屬長期需求。