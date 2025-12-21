聽新聞
影／龍洞灣海洋公園耶誕潛水淨灘 背氣瓶海底移除海廢護海洋
龍洞灣海洋公園昨天舉辦耶誕淨灘，60多位潛水民眾、志工、和美國小學生大家頂著海風，有的在沙灘上彎腰，有的背起氣瓶潛入水中，移除很多塑膠、海廢，一個上午帶走600多公斤垃圾，希望給海洋生物一個更乾淨的家。
耶誕節快到了．昨天東北海域冰冷．一群志工和當地的國小結合，打扮成耶誕老人的樣子，在沙灘及海底淨海，一個上午10多個潛水者一口氣清出好幾袋垃圾，用淨海的方式慶祝不一樣的耶誕節，同時也教導下一代認識海洋跟環境維護的重要性。
潛水教練尹相文表示，為了海洋永續發展及海廢再生利用，清理海洋垃圾，讓垃圾不要留在大海，呼籲民眾避免使用一次性餐具，減少塑膠汙染海洋，一個上午就清除32袋約600公斤海廢。
和美國小校長林雁平說，很高興今天可以參加龍洞灣海洋公園舉辦的耶誕淨灘活動，學生參加淨灘體驗親海、海愛的行動。
龍洞灣海洋公園指出，耶誕前夕完成一場溫暖的淨灘、淨海，大家頂著海風，有的在沙灘上彎腰、有的背起氣瓶潛入水中，移除一片塑膠就是給海洋多一點希望；帶走一袋垃圾，就是還給海洋生物一個更乾淨的家。大家一起守護蔚藍，這件事或許很微小，但聚在一起的力量卻很巨大。
