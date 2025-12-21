台北大巨蛋明年將全區營運 地方盼人潮外溢復甦東區經濟

台北大巨蛋落成啟用已滿2周年，在球賽、演唱會都帶來巨大效益，而蛋體外圍餐廳、影城也帶來不少人潮，近日更打造松菸光廊迎接耶誕節，商圈也期盼有更多活動串連，讓東區人潮復甦。地方里長也建議市府全區營運後，特定時間交管，減少對在地居民影響。

台北大巨蛋為推夜間觀光與城市景觀活化於松菸大道首度打造全台唯一、高達8公尺的萌系蛋型主燈「EwE蛋仔娃娃」，即日起每晚17時至22時點燈，以獨特蛋型與柔和光影映照城市夜空，串聯東區至信義區冬季夜間風景，更希望藉此串聯東區超過百間特色名店，為商圈帶來實質人流與消費動能。

而大巨蛋從前年啟用後，隨著辦公大樓、周邊餐廳、影城相繼開幕後，依據時程規畫，包含百貨公司、園區飯店等也預計將在明年開幕，而未來棒球博物館最晚也將在明年底前啟用，預計整體園區將在明年全區營運，地方也期盼大巨蛋能夠扮演信義、東區橋樑，將商圈串連起來，帶動經濟發展。

在地議員詹為元表示，大巨蛋明年不管在賽事或演唱會檔期幾乎是全滿，能帶來人潮與經濟效益符合當初建設預期，未來外部整體營運後，信義區逛街人潮預計可以從市府轉運站延伸過來，將有機會帶動整個忠孝東路，甚至促進整個東區人流回升。

東區商圈發展協會理事長韓修和表示，目前大巨蛋與東區商圈連接多以小型活動為主，對於人潮外溢效果相當有限，東區有很多小吃、夜市，與大巨蛋外部多以餐廳為主的風格不同，若能合作各自發揮所長，可以讓人潮、經濟極大化，盼市府能夠協助，促進大巨蛋與東區商圈串聯。