蔣萬安也稱詭異！大巨蛋停車場占光復南車道挨轟笨蛋設計

台北大巨蛋啟用2年多，停車場出入口占用光復南路快車道，遭質疑尖峰車流大時，等同浪費光復南路一線快車道，直言設計奇怪，還有議員轟「等同最笨蛋設計」；另，東區停車一位難求，大巨蛋近2千停車格非活動過半空置，也遭質疑不合理。

交通局表示，目前觀察光復南路的道路服務水準，尖峰時段都還能維持在正常車況的B級，當初要提供一線快車道給遠雄當停車場出入口車道使用，有通過都審等相關慎查，當初規畫時，遠雄也有將其基地退縮，整體光復南路車道數並無減少。

至於大巨蛋停車塲，北市交通局表示，先前台北好停車等平台，並無揭露大巨蛋的停車場剩餘車位資訊，後來確認是因線路故障，已在上月底完成修復，目前台北市的CMS、台北好停車都會揭露。

前市長柯文哲任內，為了避免大巨蛋舉辦活動造成周邊大塞車，規畫大巨蛋停車場的出入口之一，設置在光復南路一線快車道，北市府將土地租用給遠雄，不過現大巨蛋啟用，此處停車場出入口至今尚未啟用，許多民眾尖峰時間行經都抱怨，怎麼一線快車道就空置在那邊，相當不合理。

對此，連市長蔣萬安先前被問此事也說「我開車經過這邊，也覺得很詭異。」

北市議員李建昌說，很多朋友向他反映，北市府當初怎麼會有這麼「笨蛋的設計」？早上7、8點上班尖峰大家急著上班，但光復南路卻有一個車道，就擺在哪裡無法使用，建議市府應該評估採開合式設計，如果大巨蛋有活動就可進停車場；如果沒活動，就應讓車道還給光復南路使用，才不會平白浪費主幹道車道。

李建昌也提到，尤其許多車流從南京東路端過來，一線快車道就被一個出口阻礙，這個出口就長年占據光復南路一線快車道，只要辦演唱會期間，光復南路一定塞爆。

「若不改變，一個車道就這樣十年、二十年、五十年永遠被占用在哪裡，為何不花一些頭腦去改變？」李建昌說，因應當年的不合理設置，北市府應該想辦法因應，尤其大巨蛋不僅只有這一個停車場出入口，還有忠孝東路等出入口。對此，交通局長謝銘鴻說，的確如果能活化利用，對道路紓解有幫助。

蔣萬安坦言，他開車經過這邊時也覺得詭異，新工處及交通局後續會去評估實際需求，看如何檢討調整。

另外，大巨蛋地下停車場有1900格停車位，不過台北市好停車APP竟沒揭露格位，是否是因民間停車場就不開放，李建昌質疑不合理，因這近2千格位就位於北市最繁華市中心，北市府竟放任過半數停車格空在那裡？任由巷弄很多違停車輛竄流，蔣萬安能容忍忠孝東、延吉街違停嚴重？