火警敲響警鐘 北市3靈骨塔將安全評估

北市陽明山靈骨塔月前火警，雖及時撲滅未波及骨灰罈，卻凸顯老舊電線的公安管理。議員要求全面檢查設備，汰舊換新；殯葬處表示，陽明山靈骨塔是雨水滲漏釀災，允諾將請技師全面安全評估。

議員汪志冰接獲陳情，陽明山靈骨塔10月24日疑電線走火，幸好及時撲滅，濃煙燻黑天花板，沒波及骨灰罈。不過，她認為，市立靈骨塔建物、設備已幾十年，面臨電線走火隱憂，應全面檢查全市3座市立靈骨塔的老舊電線及消防設備，並汰舊換新，避免發生如1988年松山寺靈骨塔大火燒毀上千骨灰罈事件。

北市殯葬處回應，陽明山靈骨塔是因連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，值班人員發現即撲滅，無人傷也未影響骨灰櫃位，滲漏部分已補強、更新燈具，也聘請水電技師檢測評估，一切正常，無公共安全疑慮。

殯葬處表示，市內有北投陽明山第一公墓的陽明山靈骨塔和臻愛樓，及文山富德墓區的富德靈骨塔共3座，臻愛樓啟用13年，其餘都是1980年代啟用至今。

殯葬處表示，3座靈骨塔每年定期消防安檢及巡檢，有損壞或異常即時通報修，也持續投入經費改善設施；將委請專業技師評估老舊電線、消防設備的安全性，並積極爭取編列預算盡快補強及改善，讓先人及家屬都能安心。