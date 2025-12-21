聽新聞
0:00 / 0:00

火警敲響警鐘 北市3靈骨塔將安全評估

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
陽明山靈骨塔10月雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，北市殯葬處為求慎重，通報消防局人員到場，檢查有無其他隱密燃點。圖／台北市殯葬處提供
陽明山靈骨塔10月雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，北市殯葬處為求慎重，通報消防局人員到場，檢查有無其他隱密燃點。圖／台北市殯葬處提供

北市陽明山靈骨塔月前火警，雖及時撲滅未波及骨灰罈，卻凸顯老舊電線的公安管理。議員要求全面檢查設備，汰舊換新；殯葬處表示，陽明山靈骨塔是雨水滲漏釀災，允諾將請技師全面安全評估。

議員汪志冰接獲陳情，陽明山靈骨塔10月24日疑電線走火，幸好及時撲滅，濃煙燻黑天花板，沒波及骨灰罈。不過，她認為，市立靈骨塔建物、設備已幾十年，面臨電線走火隱憂，應全面檢查全市3座市立靈骨塔的老舊電線及消防設備，並汰舊換新，避免發生如1988年松山寺靈骨塔大火燒毀上千骨灰罈事件。

北市殯葬處回應，陽明山靈骨塔是因連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，值班人員發現即撲滅，無人傷也未影響骨灰櫃位，滲漏部分已補強、更新燈具，也聘請水電技師檢測評估，一切正常，無公共安全疑慮。

殯葬處表示，市內有北投陽明山第一公墓的陽明山靈骨塔和臻愛樓，及文山富德墓區的富德靈骨塔共3座，臻愛樓啟用13年，其餘都是1980年代啟用至今。

殯葬處表示，3座靈骨塔每年定期消防安檢及巡檢，有損壞或異常即時通報修，也持續投入經費改善設施；將委請專業技師評估老舊電線、消防設備的安全性，並積極爭取編列預算盡快補強及改善，讓先人及家屬都能安心。

靈骨塔 殯葬處 陽明山 公墓 北投

延伸閱讀

捷運中山站外民眾放鮮花悼念 北市警11小時派員站崗

北市隨機殺人案兆豐行員遇害 兆豐銀：協助家屬治喪並從優撫恤

更換瓦斯管釀禍？北市士林小吃店驚傳氣爆 4人燒燙傷急送醫

北市隨機殺人4死11傷…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

相關新聞

防爆車、霹靂小組...台北跨年戒備升級 蔣萬安：向中央申請保警

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）11傷。台北市長蔣萬安上午召集1219緊急維安應變專小組會議，跨年...

中央禁家庭養危險動物如河口鱷、毒蛇 地方量能恐難查緝

農業部預告，未來擬禁養河口鱷、毒蛇等危險野生動物，並把狐獴列為「有條件飼養」動物，未來要落實政策，需要地方政府配合執行查...

民代歎動保處「史上最血汗單位」 公部門獸醫師大缺 薪水低難補人

地方政府的動保處負責執行大量查緝、訪查與環境審核，北市的執行量能落差大，加上動保意識抬頭，議員要求市府提高動保處的層級。...

廣角鏡／自來水園區 今耶誕音樂會

台北自來水園區公館耶誕季「冬日幻響」，壓軸活動「耶誕音樂會」今登場，免費入園，下午4時起由MOMO家族哥哥姐姐親子帶動唱...

火警敲響警鐘 北市3靈骨塔將安全評估

北市陽明山靈骨塔月前火警，雖及時撲滅未波及骨灰罈，卻凸顯老舊電線的公安管理。議員要求全面檢查設備，汰舊換新；殯葬處表示，...

陪伴47年走入歷史 三重分館邀壁畫創作者們回娘家

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的新北市立圖書館三重分館，預計於2026年拆除重建，邁向全新里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。