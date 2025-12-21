聽新聞
中央禁家庭養危險動物如河口鱷、毒蛇 地方量能恐難查緝

聯合報／ 記者楊正海江婉儀／連線報導
雙北動保處收容地點如同動物園，新北曾發生柯爾鴨「逃家」。圖／新北市動保處提供
雙北動保處收容地點如同動物園，新北曾發生柯爾鴨「逃家」。圖／新北市動保處提供

農業部預告，未來擬禁養河口鱷、毒蛇等危險野生動物，並把狐獴列為「有條件飼養」動物，未來要落實政策，需要地方政府配合執行查緝、收容，但北市動保處表示，目前動物收容所已像「動物園」，若量能不足，執行恐有很大困難。

農業部今年10月預告修正動物保護法草案，為避免發生動物攻擊導致緊急危害公共安全，禁止家庭飼養危險動物增至647項。

北市議員黃瀞瑩表示，北市動物收容所已像動物園，有二級保育台灣八哥1隻、3級保育翡翠樹蛙1隻，台灣獼猴1隻和1頭水牛，還有柯爾鴨、鸚鵡和狼蛛。有些收容動物的壽命可長達數十年，需要特殊飼養環境與專業照護，農業部預告後，未來政策落實需要地方政府大量查緝、訪查與環境審核，但是北市人力與量能明顯有困難。

動保處指出，中央預告禁養的動物還在研議中，有些會和地方政府進一步討論，並追查販賣動物源頭，等新制上路，再和中央討論實際執行項目與作法。

對於收容的「特殊」動物，動保處指出，水牛是陽明山上的救援案件，台灣獼猴是山區誘捕抓回來的；有些動物不會被飼主帶出門，可能查不到，但像棄養動物，可從影片、門牌追查；比較特殊的動物，收容所可先照顧，之後再交給特定機構照顧。

新北動保處表示，目前新北特殊寵物收容以「必要收容、妥適安置」為原則，已收容的特殊寵物包含蛇、小型哺乳類、龜類、鳥禽、其他外來種零星個案；平均同時收容約30至40隻不等。會依動物屬性、需求，安置在動保處或媒合至其他適合的照養單位。

動保處表示，近年來流行養麝香豬寵物，棄養也增加，去年豬隻案件通報共14件，其中8成為麝香豬。曾發生在汐止區，一隻約3個月大、約36公斤的麝香豬在路上遊蕩，被民眾通報，動保處介入後帶回安置，飼主因疏縱被罰款。

動保處表示，新北面積大、人力需求高，目前優先以「公私協力」模式補強量能，加強與團體合作、提升委外專業能量、跨局處支援，持續向中央爭取資源，讓動保執法與照護更到位。

