新北耶誕挖寶趣跳蚤市集 舊物尋新主人做公益

「2025新北耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場活動今天下午舉行，環保局說，二手物品承載回憶與故事，透過義賣與循環利用找尋新主人，現場除加強維安，義賣所得將用於幫助弱勢族群。

環保局說，今年跳蚤市場活動設置48個特色義賣攤位，展出上萬件二手好物，種類多元，包括生活家飾、服飾配件、兒童玩具與文創收藏等，全場自由挑選，期盼讓物品找到新歸屬，也成為民眾交換回憶的媒介。

現場活動由知名兒童節目主持人在舞台炒熱氣氛，包括街舞團、特技表演、兒童劇、魔術秀、小丑表演，直至晚間6時30分逛耶誕城的民眾充滿廣場。

因台北市發生隨機殺人事件，今天的活動會場維安升級，保全人員與警方加強巡邏。環保局說，也有公益團體共同設攤支持公益義賣，讓活動內容更加豐富多元。

現場也邀請知名YouTuber喪屍老爸與鷹式一家現身設攤，號召粉絲親臨支援，並捐出私藏物件義賣，為市集增添人氣。

環保局說，跳蚤市場活動除鼓勵物品循環再利用，也希望吸引親子參與，從生活中認識環保，並藉由義賣所得幫助弱勢，以具體行動回饋社會。