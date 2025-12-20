陪伴47年走入歷史 三重分館邀壁畫創作者們回娘家

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的新北市立圖書館三重分館，預計於2026年拆除重建，邁向全新里程碑。為讓居民把握最後時光、回顧與圖書館相伴的青春歲月，三重分館今舉辦「圖書館之友回娘家」活動，邀請歷屆讀者與創作者齊聚一堂，共同見證閱讀記憶的傳承。

活動特別聚焦三重分館最具代表性的入口意象，懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫。這幅壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，也是許多讀者心中最熟悉的圖書館風景。館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話，重新描繪三重分館未來閱讀的想像。

曾參與壁畫創作、現為新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍回憶，當年就讀五華國小六年級，在老師帶領下畫下千里眼與順風耳兩尊大神將，如今看到作品歷經20年仍被保存、珍視，讓她感觸良多。

此外，三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。曾於106年獲得「悅讀一夏」高中組第一名的黃意涵，如今已是新北市國中國文老師，也身兼街頭藝人，她特別回到分館重新演唱自創歌曲「青春」，分享當年得獎作品與成長歷程。

三重區市民郭柏輝從小便是三重分館的常客，小學參與「悅讀一夏」、高中時在自修室準備升學，如今更成為新北市立圖書館的一員。他此次參加回娘家活動，透過手作未來藏書票，傳遞對新形態圖書館的期待與祝福。

新北市立圖書館表示，未來三重分館將以「第二總館」的新身分出發，持續深化閱讀服務與城市文化連結，邀請市民共同迎接新北閱讀藍圖的嶄新篇章。