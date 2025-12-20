快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

聽新聞
0:00 / 0:00

陪伴47年走入歷史 三重分館邀壁畫創作者們回娘家

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話。圖／新北市立圖書館提供
懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話。圖／新北市立圖書館提供

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的新北市立圖書館三重分館，預計於2026年拆除重建，邁向全新里程碑。為讓居民把握最後時光、回顧與圖書館相伴的青春歲月，三重分館今舉辦「圖書館之友回娘家」活動，邀請歷屆讀者與創作者齊聚一堂，共同見證閱讀記憶的傳承。

活動特別聚焦三重分館最具代表性的入口意象，懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫。這幅壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，也是許多讀者心中最熟悉的圖書館風景。館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話，重新描繪三重分館未來閱讀的想像。

曾參與壁畫創作、現為新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍回憶，當年就讀五華國小六年級，在老師帶領下畫下千里眼與順風耳兩尊大神將，如今看到作品歷經20年仍被保存、珍視，讓她感觸良多。

此外，三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。曾於106年獲得「悅讀一夏」高中組第一名的黃意涵，如今已是新北市國中國文老師，也身兼街頭藝人，她特別回到分館重新演唱自創歌曲「青春」，分享當年得獎作品與成長歷程。

三重區市民郭柏輝從小便是三重分館的常客，小學參與「悅讀一夏」、高中時在自修室準備升學，如今更成為新北市立圖書館的一員。他此次參加回娘家活動，透過手作未來藏書票，傳遞對新形態圖書館的期待與祝福。

新北市立圖書館表示，未來三重分館將以「第二總館」的新身分出發，持續深化閱讀服務與城市文化連結，邀請市民共同迎接新北閱讀藍圖的嶄新篇章。

懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話。圖／新北市立圖書館提供
懸掛於二樓的「三重廟會」巨型壁畫為民國94年三重市立圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學童共同創作的版畫作品，館方此次邀請20年前的創作者回到現場，並帶領學弟妹進行新舊對話。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供
三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過一件件閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中累積的閱讀足跡。圖／新北市立圖書館提供

圖書館 三重

延伸閱讀

115年教育新制一次看 無界大學延伸至30歲、學海惜珠放寬弱勢資格

台南行動圖書館開進紅瓦厝國小 推廣閱讀下月起巡迴全市

英格莉莉插旗三重！兩人同行「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃

澎湖首座木結構圖書館 湖西鄉圖興建工程動土

相關新聞

防爆車、霹靂小組...台北跨年戒備升級 蔣萬安：向中央申請保警

北市昨晚在北車、中山商圈的攻擊事件，造成4死（含凶嫌）11傷。台北市長蔣萬安上午召集1219緊急維安應變專小組會議，跨年...

陪伴47年走入歷史 三重分館邀壁畫創作者們回娘家

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的新北市立圖書館三重分館，預計於2026年拆除重建，邁向全新里...

台北自來水園區史努比耶誕樹超夯 明還有免費音樂會

台北自來水園區公館耶誕季「冬日幻響」，其中壓軸的活動「耶誕音樂會」，當天特別開放免費入園，民眾可與家人朋友一同至園區，與...

新北耶誕城續辦至28日 侯友宜強調已加強維安警戒

北捷昨晚發生嚴重隨機殺人事件，造成4死多傷慘劇，由於新北市耶誕城活動仍進行中，今新北市長侯友宜前往新北歡樂耶誕城指揮所了解...

新北泰山公有市場完成空調優化 重新開市迎賓

新北市泰山公有零售市場完成冷氣系統全面升級，歷經近2個月休市進行優化工程後，今舉行「泰山公有零售市場重新開市典禮」。新北...

台北101跨年煙火最佳觀賞地點 想盡收眼底今年換這裡

迎接2026年，台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場與圓山風景區這兩處視野遼闊、環境清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。