台北自來水園區史努比耶誕樹超夯 明還有免費音樂會

台北自來水園區公館耶誕季「冬日幻響」，其中壓軸的活動「耶誕音樂會」，當天特別開放免費入園，民眾可與家人朋友一同至園區，與史努比、糊塗塌客及浪漫燈飾拍照，伴隨著悠揚樂曲，迎接年末最溫暖的耶誕盛典。

音樂會由葉樹涵教授，帶領台師大管樂隊演出，北水處表示，當日舞台活動自下午4時開始，由深受親子喜愛的MOMO家族哥哥姐姐親子帶動唱打開序幕，隨後由台師大管樂隊與合唱團接力演出，今年以「中亞細亞的草原」為主題，呈現極光、火山、颱風等大自然意象的樂曲，並融入科學知識解說，結合音樂與知識。

此外，活動現場同時匯集熱鬧的耶誕市集攤位，包含公館夜市小吃及特色店家，展售炸雞、燒賣、棉花糖、鬆餅等美食，以及多項互動文化體驗活動，如節水宣導車、客家文化DIY體驗、廉政投好球遊戲等；明天適逢冬至，自來水園區特別在音樂會現場提供免費熱飲，且完成指定任務還能免費兌換湯圓。

北水處指出，今年公館耶誕季與114家公館商圈、夜市業者合作，推出專屬優惠「商圈折價券」，讓遊客在園區與商圈間漫步拍照、聽音樂也能吃喝玩樂。

此外，活動期間於商圈消費並完成指定步驟，即可參加公館商圈消費抽大獎，第一波得獎名單已於12月17日公布於自來水園區FB粉絲專頁，將在12月21日音樂會現場頒獎，第2波抽獎活動持續進行至12月31日，歡迎民眾蒞臨同時踴躍參與消費抽獎活動，有超級限定「自來水博物館 × 史努比聯名禮包」。

今年園區內浪漫的耶誕燈飾及史努比、糊塗塌客公仔成為打卡熱點，每日皆吸引許多親子家庭、情侶與遊客前來拍照留念，自11月29日活動開始至今，已累積超過3.6萬人次入園。更多相關訊息請上臉書搜尋自來水園區粉絲團，或來電02-83695104洽詢自來水園區，或至官網活動頁面。