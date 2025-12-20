新北耶誕城續辦至28日 侯友宜強調已加強維安警戒

北捷昨晚發生嚴重隨機殺人事件，造成4死多傷慘劇，由於新北市耶誕城活動仍進行中，今新北市長侯友宜前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署時表示，昨天發生嚴重隨機殺人的暴力犯罪嚴加譴責，昨天已立即啟動各項公共活動安全維護，耶誕城活動除跨市府也跨中央單位，會強化定點及巡邏網絡，希望耶誕城能辦得順利。

侯友宜說，今天早上也探視隨機傷人案受傷的新北市民，希望傷者能早日康復，面對此事除了釐清事實真相外，也要省思如何做到預防，讓悲劇不再發生，今後若面對重大事情也要不斷調整強化、演練，以事前的預防，包括網路傳播、口語傳播甚至故意要製造事端，都要全力加強戒備，遏止事情再發生。

侯友宜表示，不管是台鐵、高鐵、捷運包括我們警察局治安警力都全面出動，加強防護安定人心，耶誕城活動也跨中央各單位，將加強巡邏網絡，無論是中央跟地方警力緊密結合，希望讓歡樂耶誕城能畫下完美的句點。新北觀旅局表示，耶誕城活動仍持續舉辦至本月28日結束。