新北泰山公有市場完成空調優化 重新開市迎賓

新北市泰山公有零售市場完成冷氣系統全面升級，歷經近2個月休市進行優化工程後，今舉行「泰山公有零售市場重新開市典禮」。新北市經發局長盛筱蓉出席活動，並於開市儀式後走訪各攤位發放發財金，祝福攤商生意興隆、財源廣進，現場氣氛熱絡。

盛筱蓉表示，泰山公有零售市場自民國93年成立以來，是泰山、五股地區重要的民生採買中心。近年因氣候變遷，夏季高溫頻繁，市場內原有空調設備老舊，影響送風效果與環境舒適度。為改善悶熱問題，新北市市場處汰換既有設施，導入多聯變頻冷媒系統，並於1、2樓全面安裝247台分離式空調機組，同時新增用電需量管理與能源控制系統，提高偵測頻率，以即時掌握用電需求。

市場處處長李長奎補充，泰山市場一樓設有5個出入口，營業期間大門長時間敞開，易造成冷氣外洩，此次工程同步加裝馬力強化的新空氣門，有效阻隔戶外熱風、減少冷氣流失，提供市民更舒適、安全的購物環境。他也感謝自治會長張慶芳及全體攤商配合休市，讓汰換工程順利完成。

泰山公有市場自治會長張慶芳表示，空調改善是攤商長期以來的期待，感謝市場處在規畫過程中多次與自治會溝通，並於有限的休市期間內完成設備更新，也感謝多位議員的關心與協助，讓工程得以順利推動。