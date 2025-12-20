快訊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

銀白世界！玉山北峰上午2度降雪 景色絕美

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101跨年煙火最佳觀賞地點 想盡收眼底今年換這裡

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦圓山風景區，觀賞煙火，增添全新體驗。圖／大地工程處提供
台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦圓山風景區，觀賞煙火，增添全新體驗。圖／大地工程處提供

迎接2026年，台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場與圓山風景區這兩處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點，增添全新體驗。

大地工程處長吳明聖表示，近年來民眾的跨年方式越來越多元，除了擠進市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人偏好到視野開闊、動線單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區皆位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，其制高點優勢更讓觀賞煙火成為一大享受。

大地處森林遊憩科長吳宜穗指出，位於內湖山區的碧山露營場因地勢較高，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。

另外，圓山風景區坐落於市中心北側丘陵，多處開闊的觀景平台，可俯瞰整個台北盆地與基隆河夜景。當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光、高樓夜色交織輝映，展現都會與自然交融的壯麗層次，讓民眾近距離感受濃濃的節慶氛圍。

台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場，觀賞煙火，增添全新體驗。圖／大地工程處提供
台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場，觀賞煙火，增添全新體驗。圖／大地工程處提供

跨年 露營 台北101

延伸閱讀

蕭亞軒跨年確定在這！髖骨關節骨折忍痛復健 新專輯進度親口說了！

「來台北有購嗨！」月月抽好禮首抽台積電 耶誕跨年期間限定　12/24～1/1 抽獎機會再翻倍！

感溫祭啟動 新北：冬旅泡湯看煙火一路玩到春節

關了燈傻傻分不清？台北天空塔跑馬燈溫馨提醒 101董事長賈永婕加碼看煙火有驚喜方位

相關新聞

陽明山靈骨塔走火敲安全警鐘 議員憂松山寺悲劇恐重演

北市陽明山靈骨塔今年火警，雖撲滅即時未波及骨灰罈，卻示警市府老舊電線的公共安全管理，議員要求全面檢查、設備汰舊換新，避免...

台北101跨年煙火最佳觀賞地點 想盡收眼底今年換這裡

迎接2026年，台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場與圓山風景區這兩處視野遼闊、環境清...

北市地價漲3.9% 101穩坐地王 國泰廣場蟬聯地后

北市地政局昨公告民國115年土地現值，全市公告地價上漲3.9%，地價稅也將上漲，57%自住戶平均增加198元，不過另外4...

遮蔭降溫 學者獻策 立體綠化把綠變生活

北市府推動降溫城市計畫，新建築物綠化實施規則首創將綠容率入法，學者建議訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，滾動改善...

新北頂溪捷運商圈打造中央公園 範圍5.6公頃明年招商

新北市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，12月16日都委會審議通過，明年招商，將在捷運商圈打造中央公園，提...

推動都市降溫 台北市社宅綠化打前鋒

北市推降溫城市計畫，明年起要求新建案要打造立體綠化設施。市長蔣萬安昨視察南港機廠1區社宅時說，每年平均氣溫愈來愈高，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。