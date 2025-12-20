台北101跨年煙火最佳觀賞地點 想盡收眼底今年換這裡

迎接2026年，台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場與圓山風景區這兩處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點，增添全新體驗。

大地工程處長吳明聖表示，近年來民眾的跨年方式越來越多元，除了擠進市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人偏好到視野開闊、動線單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區皆位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，其制高點優勢更讓觀賞煙火成為一大享受。

大地處森林遊憩科長吳宜穗指出，位於內湖山區的碧山露營場因地勢較高，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。