聽新聞
0:00 / 0:00
台北101跨年煙火最佳觀賞地點 想盡收眼底今年換這裡
迎接2026年，台北101跨年煙火將再次點亮夜空，北市大地工程處今年特別推薦碧山露營場與圓山風景區這兩處視野遼闊、環境清幽的絕佳觀賞地點，增添全新體驗。
大地工程處長吳明聖表示，近年來民眾的跨年方式越來越多元，除了擠進市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人偏好到視野開闊、動線單純的景觀據點迎接新年。碧山露營場與圓山風景區皆位於市區周邊丘陵地帶，不僅能有效分散人潮，其制高點優勢更讓觀賞煙火成為一大享受。
大地處森林遊憩科長吳宜穗指出，位於內湖山區的碧山露營場因地勢較高，可將台北101跨年煙火輪廓盡收眼底。遠方城市燈海與煙火齊放，搭配營地周邊寧靜的山林與星空，讓民眾在遠離塵囂的自然氛圍中，與親友一同倒數，享受結合露營與跨年的獨特浪漫。
另外，圓山風景區坐落於市中心北側丘陵，多處開闊的觀景平台，可俯瞰整個台北盆地與基隆河夜景。當跨年煙火自城市核心綻放，與河岸燈光、高樓夜色交織輝映，展現都會與自然交融的壯麗層次，讓民眾近距離感受濃濃的節慶氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言