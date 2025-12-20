陽明山靈骨塔走火敲安全警鐘 議員憂松山寺悲劇恐重演
北市陽明山靈骨塔今年火警，雖撲滅即時未波及骨灰罈，卻示警市府老舊電線的公共安全管理，議員要求全面檢查、設備汰舊換新，避免重蹈27年前松山寺靈骨塔大火毀上千個骨灰罈的悲劇。殯葬處說，每年定期消防安檢，允諾將請技師安全評估。
陽明山靈骨塔和臻愛樓位在北投陽明山第一公墓內，富德靈骨塔樓則在文山富德墓區內，除了臻愛樓啟用13年，其餘2座都是1980年代啟用至今。
然而，議員汪志冰接獲陳情，10月24日陽明山靈骨塔疑電線走火，幸撲滅即時，只造成天花板煙燻，沒波及任何骨灰罈，但已敲響公共安全警鐘。她認為，市立靈骨塔擁有數十年歷史，建物、設備顯然已年代久遠陳舊，必然面臨電線走火的隱憂，如同不定時炸彈，隨時可能讓1998年松山寺大火釀骨灰全毀成千人塚的悲劇重現。
汪志冰要求市府，應立即啟動全面檢查全市3座市立靈骨塔的老舊電線及消防設備，委由專業技師徹底安全評估，並著手汰舊換新，將公共安全提升至最高層級，這是市府對21萬塔位背後家庭應有的責任與承諾。
北市殯葬處回應，陽明山靈骨塔10月24日前連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，值班人員發現後即撲滅火源，現場無人傷，也未影響任何先人骨灰櫃位安全；為求慎重，通報消防局人員到場，經全面排查檢視後，並無其他火源。滲漏部分已補強、燈具已更新，事後也聘請專業水電技師檢測評估，目前塔內公一切正常，無公共安全疑慮。
殯葬處強調，高度重視先人骨灰存放安全，除日常維護與巡檢，也持續投入經費改善整體設施改善，例如每年編列約2000萬元經費，逐年汰換老舊骨灰櫃位，加強防震設計及結構加固，另陽明山靈骨塔露台及屋簷下方RC結構板底補強，今年富德靈骨塔也有耐震補強工程。
殯葬處表示，3座市立靈骨塔每年定期消防安檢，若發現缺失，均立即著手改善；平時落實自主定期巡檢機制，如有發現損壞或有異常，皆會即時通報並修繕。另允諾委請專業技師評估老舊電線、消防設備的安全，未來將積極爭取編列預算，盡快補強及改善，讓先人及家屬都能安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言