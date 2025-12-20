陽明山靈骨塔走火敲安全警鐘 議員憂松山寺悲劇恐重演

北市陽明山靈骨塔今年火警，雖撲滅即時未波及骨灰罈，卻示警市府老舊電線的公共安全管理，議員要求全面檢查、設備汰舊換新，避免重蹈27年前松山寺靈骨塔大火毀上千個骨灰罈的悲劇。殯葬處說，每年定期消防安檢，允諾將請技師安全評估。

陽明山靈骨塔和臻愛樓位在北投陽明山第一公墓內，富德靈骨塔樓則在文山富德墓區內，除了臻愛樓啟用13年，其餘2座都是1980年代啟用至今。

然而，議員汪志冰接獲陳情，10月24日陽明山靈骨塔疑電線走火，幸撲滅即時，只造成天花板煙燻，沒波及任何骨灰罈，但已敲響公共安全警鐘。她認為，市立靈骨塔擁有數十年歷史，建物、設備顯然已年代久遠陳舊，必然面臨電線走火的隱憂，如同不定時炸彈，隨時可能讓1998年松山寺大火釀骨灰全毀成千人塚的悲劇重現。

汪志冰要求市府，應立即啟動全面檢查全市3座市立靈骨塔的老舊電線及消防設備，委由專業技師徹底安全評估，並著手汰舊換新，將公共安全提升至最高層級，這是市府對21萬塔位背後家庭應有的責任與承諾。

北市殯葬處回應，陽明山靈骨塔10月24日前連日大雨，造成雨水滲漏至3樓天花板燈具而引發火苗，值班人員發現後即撲滅火源，現場無人傷，也未影響任何先人骨灰櫃位安全；為求慎重，通報消防局人員到場，經全面排查檢視後，並無其他火源。滲漏部分已補強、燈具已更新，事後也聘請專業水電技師檢測評估，目前塔內公一切正常，無公共安全疑慮。

殯葬處強調，高度重視先人骨灰存放安全，除日常維護與巡檢，也持續投入經費改善整體設施改善，例如每年編列約2000萬元經費，逐年汰換老舊骨灰櫃位，加強防震設計及結構加固，另陽明山靈骨塔露台及屋簷下方RC結構板底補強，今年富德靈骨塔也有耐震補強工程。