遮蔭降溫 學者獻策 立體綠化把綠變生活

北市府推動降溫城市計畫，新建築物綠化實施規則首創將綠容率入法，學者建議訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，滾動改善調整。

成功大學建築系特聘教授林子平表示，社宅結合立體綠化是好的案例。以往建物綠化都在陽台，民眾看得到卻到不了，如今社宅公共空間開放公眾使用，周邊居民也可入內參觀，「北市把綠變成生活」。

他認為，更重要的是，過往法令是法定空地有多少就種多少樹，只著重在「空地綠覆率」，但如今北市寸土寸金，地面可綠化之處愈來愈少，往高空發展，因此市府推動「基地綠容率」，基地面積愈大，綠化面積就愈大。

林子平說，綠覆是指地面的綠化狀況，綠容是結合立體綠化及遮蔭舒適等概念。北市降溫第一支箭「連續遮簷」是體感降溫，當人行道無法充分綠化、又未設置騎樓時，可透過多樣化的出簷式遮廊，提供民眾連續而舒適的步行路徑，且不計入開發面積，提高設置誘因。

第二支箭「綠容率」的立體綠化才是實質降溫，不僅要求整體綠化面積提升，也鼓勵選用遮蔭效果較佳的密葉型喬木，讓種樹不只為了降溫，更能改善行走與停留的舒適度。

他舉例，稀疏、茂密的喬木遮蔭效果不同，鼓勵種植高遮蔭樹種。另外，基地內有騎樓、系統性遮簷，具有體感降溫效果，也可抵扣部分綠化量。

林子平認為，北市是亞洲升溫幅度第二高的城市，在氣候變遷情境下，推估至2050年氣溫將上升約2℃，建築師得花更多時間與心力去規畫立體綠化的景觀，這也是台北高房價現況之下，建築師與建商必須共同承擔的角色與責任，回應市民對「降溫城市」的期待。