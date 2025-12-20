推動都市降溫 台北市社宅綠化打前鋒

北市推降溫城市計畫，明年起要求新建案要打造立體綠化設施。市長蔣萬安昨視察南港機廠1區社宅時說，每年平均氣溫愈來愈高，市府透過立體綠化、綠容率法制化政策，選擇南機1、2區社宅成淨零排放示範區，導入各項智慧節能系統，減少熱島效應。

建管處7月修訂「台北市新建建築物綠化實施規則」，新訂「綠容率」增加遮蔭效果，明年元旦實施，要求新建案在建築物本體、屋頂平台等處打造立體綠化設施，全面性普及，成為未來建商要取得建照的前提。都發局帶頭以南港機廠1區社宅作為立體綠化示範點，明年6月完工的玉成社宅和昨天開工的南港機廠2區社宅也納入。

蔣萬安昨視察南機1區社宅的立體綠化設計，可見在牆面、樓梯與遮簷處建置的植栽與藤蔓，藉由植栽的蒸散作用調節微氣候。都發局長簡瑟芳表示，從「綠覆率」到「綠容率」是1個很大轉折，也是對未來建案的挑戰，因此北市府率先示範。

簡瑟芳說，規畫中社宅須依循綠容率的新規定，正因是新規，建築師公會反映能否在有遮簷的人行道，呈現綠容率的規畫設計。

此外，蔣萬安參觀南機1區社宅銜接北流的南港空橋系統。他說，因應南港發展，市府規畫立體連通的路廊，從南機社宅、北流、生技園區、南港車站、南港展覽館，一路到經貿園區、LaLaport，希望提供市民朋友更方便行走的空間。

蔣萬安說，南港未來發展無可限量，從交通、居住、立體連通空橋到降溫城市計畫，會從過去的「黑鄉」變成「潮城」，成為具時尚潮流的城區。

都發局補充，市府藉由都市計畫規畫南港區立體連通系統，透過都審確認空橋銜接路徑與形式，打造具有遮陽、遮雨的空橋路徑，全長約4.48公里，已完工約3.47公里、完成度約77.5％。