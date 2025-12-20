聽新聞
北市地價漲3.9% 101穩坐地王 國泰廣場蟬聯地后

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北101大樓再度蟬聯「地王」。記者楊正海／攝影
台北101大樓再度蟬聯「地王」。記者楊正海／攝影

北市地政局昨公告民國115年土地現值，全市公告地價上漲3.9%，地價稅也將上漲，57%自住戶平均增加198元，不過另外43%非自用戶，稅率是千分之10起跳，最高累進至千分之55，與自用戶差距至少5倍起跳。

地政局指，土地現值是每年公告作為課徵土地增值稅基礎；每2年公告1次的公告地價，則是作為課徵地價稅基礎。北市近一年不動產市場呈現「量縮價微跌」。

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115年公告土地現值以每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。

居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。

土地現值各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個行政區下跌，漲幅第一名南港區，在各項公共建設持續推動下，生活環境品質提升，帶動民間投資動能，多項大型開發案同步推展，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心進駐，具發展潛力優勢，平均調幅0.39%。

居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規畫建設，平均調幅0.25%。第3名為北投區，受惠於北投士林科技園區開發效益，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅0.12%。

北市地價漲3.9% 101穩坐地王 國泰廣場蟬聯地后

