頂溪捷運商圈打造中央公園 範圍5.6公頃明年招商

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式啟動招商。圖／新北市城鄉局提供
新北市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式啟動招商。圖／新北市城鄉局提供

北市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，12月16日都委會審議通過，明年招商，將在捷運商圈打造中央公園，提供綠地休憩，以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，透過都更帶動永和核心區轉型再發展。

新北市城鄉局長黃國峰表示，永和區頂溪捷運生活圈巷弄狹窄彎曲，公共設施、綠地及汙水管道不足，部分計畫道路尚未開闢完成，交通動線混亂，建物多老舊、騎樓破碎不連續，機車違停影響消防安全與生活品質。

黃國峰指出，捷運商圈核心打造一座中央公園，提供綠地與休憩功能，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域；將興建地下公共停車場，改善長期停車不足問題，兼顧捷運周邊交通轉乘需求，落實永續城市發展理念。

都更處指出，頂溪策略性更新地區鄰近頂溪捷運站2號出口，計畫範圍約5.6公頃，位於永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，規畫全區畫設3處更新單元，採分期分區開發模式，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、公益空間及公共停車場。

頂溪策略性更新計畫不僅著重建築物更新，未來將透過都市計畫與都市設計等手段，提供中央公園、拓寬計畫道路、提升街廓退縮空間等多項環境改善措施。

捷運 永和 都市計畫 停車場 騎樓 北市府 違停

相關新聞

北市地價漲3.9% 101穩坐地王 國泰廣場蟬聯地后

北市地政局昨公告民國115年土地現值，全市公告地價上漲3.9%，地價稅也將上漲，57%自住戶平均增加198元，不過另外4...

遮蔭降溫 學者獻策 立體綠化把綠變生活

北市府推動降溫城市計畫，新建築物綠化實施規則首創將綠容率入法，學者建議訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，滾動改善...

推動都市降溫 台北市社宅綠化打前鋒

北市推降溫城市計畫，明年起要求新建案要打造立體綠化設施。市長蔣萬安昨視察南港機廠1區社宅時說，每年平均氣溫愈來愈高，市府...

打通4線動脈 捷運土城高架段動工 拚2031年完工

新北捷運路網關鍵工程「CQ880B土城高架段」區段標經半年招標昨天動土，市長侯友宜宣示工程全線啟動，將朝2031年完工推...

北車隨機傷人案引恐慌…台北馬拉松照常舉行 市府全面提升戒備

2025台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」明天登場，正式賽將於後天12月21日開跑，然而今天傍晚台北車站、捷運中山站陸續發生隨...

