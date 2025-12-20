頂溪捷運商圈打造中央公園 範圍5.6公頃明年招商

新北市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，12月16日都委會審議通過，明年招商，將在捷運商圈打造中央公園，提供綠地休憩，以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，透過都更帶動永和核心區轉型再發展。

新北市城鄉局長黃國峰表示，永和區頂溪捷運生活圈巷弄狹窄彎曲，公共設施、綠地及汙水管道不足，部分計畫道路尚未開闢完成，交通動線混亂，建物多老舊、騎樓破碎不連續，機車違停影響消防安全與生活品質。

黃國峰指出，捷運商圈核心打造一座中央公園，提供綠地與休憩功能，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域；將興建地下公共停車場，改善長期停車不足問題，兼顧捷運周邊交通轉乘需求，落實永續城市發展理念。

都更處指出，頂溪策略性更新地區鄰近頂溪捷運站2號出口，計畫範圍約5.6公頃，位於永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，規畫全區畫設3處更新單元，採分期分區開發模式，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、公益空間及公共停車場。

頂溪策略性更新計畫不僅著重建築物更新，未來將透過都市計畫與都市設計等手段，提供中央公園、拓寬計畫道路、提升街廓退縮空間等多項環境改善措施。