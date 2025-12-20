打通4線動脈 捷運土城高架段動工 拚2031年完工

新北捷運路網關鍵工程「CQ880B土城高架段」區段標經半年招標昨天動土，市長侯友宜宣示工程全線啟動，將朝2031年完工推進。土城樹林線具有「四線串聯」優勢，未來可銜接萬大中和線、桃園棕線、中和新蘆線和板南線，直達台北市區，銜接規畫中的桃園捷運，大幅提升北北桃軌道運輸便利性。

CQ880B區段標全長約3.82公里，東接880A標、西銜890標，是貫通土城樹林線的關鍵工程，全線規畫設有3座高架車站。為加速施工進度，捷運局已規畫分成4個工區同步動工。

侯友宜說，未來土城樹林線完工通車後，可於土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線與桃園捷運，並在中和高中站銜接萬大中和線，形成完整路網，土城、樹林往返台北市中心通勤時間可望縮短約20分鐘。

新北捷運局表示，工程最大困難在於捷運沿線道路下方公共管線配置複雜，且需移植的樹木數量甚多，已請施工廠商先行規畫辦理地下管線及樹木移植調查作業。

市議員江怡臻認為，民眾最關心的是施工圍籬對交通造成的衝擊，施工單位除提出交通影響評估及交通維持計畫外，要將交通影響降到最低。

市議員卓冠廷提醒，該路段由新北市捷運局主責，但相鄰區段由台北市捷運局施作，涉及不同單位與廠商，權責分工與對接流程務必釐清，避免重演環狀線地震後的責任爭議。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，施工單位動工前應完成完整的管線調查與試挖作業，CQ880B屬高架工程，後續施工有大型構件吊掛，除管線處理外，交通維持計畫更顯重要。施工圍設範圍大小及分階段封閉道路方式，都影響周邊交通。交通路線引導須事前妥善規畫，明確引導車流避開施工路段，降低對民眾生活與交通的衝擊。