聽新聞
0:00 / 0:00

打通4線動脈 捷運土城高架段動工 拚2031年完工

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北捷運土城樹林線關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」19日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜（左二）率領捷運局與施工團隊共同祈福，工程朝2031年完工目標邁進。記者張策／攝影
新北捷運土城樹林線關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」19日舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜（左二）率領捷運局與施工團隊共同祈福，工程朝2031年完工目標邁進。記者張策／攝影

新北捷運路網關鍵工程「CQ880B土城高架段」區段標經半年招標昨天動土，市長侯友宜宣示工程全線啟動，將朝2031年完工推進。土城樹林線具有「四線串聯」優勢，未來可銜接萬大中和線、桃園棕線、中和新蘆線板南線，直達台北市區，銜接規畫中的桃園捷運，大幅提升北北桃軌道運輸便利性。

CQ880B區段標全長約3.82公里，東接880A標、西銜890標，是貫通土城樹林線的關鍵工程，全線規畫設有3座高架車站。為加速施工進度，捷運局已規畫分成4個工區同步動工。

侯友宜說，未來土城樹林線完工通車後，可於土城站轉乘板南線、迴龍站轉乘中和新蘆線與桃園捷運，並在中和高中站銜接萬大中和線，形成完整路網，土城、樹林往返台北市中心通勤時間可望縮短約20分鐘。

新北捷運局表示，工程最大困難在於捷運沿線道路下方公共管線配置複雜，且需移植的樹木數量甚多，已請施工廠商先行規畫辦理地下管線及樹木移植調查作業。

市議員江怡臻認為，民眾最關心的是施工圍籬對交通造成的衝擊，施工單位除提出交通影響評估及交通維持計畫外，要將交通影響降到最低。

市議員卓冠廷提醒，該路段由新北市捷運局主責，但相鄰區段由台北市捷運局施作，涉及不同單位與廠商，權責分工與對接流程務必釐清，避免重演環狀線地震後的責任爭議。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，施工單位動工前應完成完整的管線調查與試挖作業，CQ880B屬高架工程，後續施工有大型構件吊掛，除管線處理外，交通維持計畫更顯重要。施工圍設範圍大小及分階段封閉道路方式，都影響周邊交通。交通路線引導須事前妥善規畫，明確引導車流避開施工路段，降低對民眾生活與交通的衝擊。

新北捷運 中和新蘆線 土城 板南線 侯友宜 環狀線

延伸閱讀

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

嘉義市鐵路高架工地古蹟遺構現身 全台第2個「三代同堂車站」

相關新聞

北市地價漲3.9% 101穩坐地王 國泰廣場蟬聯地后

北市地政局昨公告民國115年土地現值，全市公告地價上漲3.9%，地價稅也將上漲，57%自住戶平均增加198元，不過另外4...

遮蔭降溫 學者獻策 立體綠化把綠變生活

北市府推動降溫城市計畫，新建築物綠化實施規則首創將綠容率入法，學者建議訂定相關管理辦法，定期追蹤與查核綠化現況，滾動改善...

頂溪捷運商圈打造中央公園 範圍5.6公頃明年招商

新北市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，12月16日都委會審議通過，明年招商，將在捷運商圈打造中央公園，提...

推動都市降溫 台北市社宅綠化打前鋒

北市推降溫城市計畫，明年起要求新建案要打造立體綠化設施。市長蔣萬安昨視察南港機廠1區社宅時說，每年平均氣溫愈來愈高，市府...

打通4線動脈 捷運土城高架段動工 拚2031年完工

新北捷運路網關鍵工程「CQ880B土城高架段」區段標經半年招標昨天動土，市長侯友宜宣示工程全線啟動，將朝2031年完工推...

北車隨機傷人案引恐慌…台北馬拉松照常舉行 市府全面提升戒備

2025台北馬拉松「耶誕歡樂早餐跑」明天登場，正式賽將於後天12月21日開跑，然而今天傍晚台北車站、捷運中山站陸續發生隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。