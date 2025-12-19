新北啟動「AI交通專員」 交評交維審查更有效率
新北市府交通局今天啟動全國首創「交評交維送審AI檢核網」，由人工智慧協助審核交通影響評估與交通維持計畫，審查時程由原先2週以上縮短至半天，以提升行政效率，加速案件推動。
市府交通局專門委員林昭賢今天在記者會表示，新北市都市發展快速，建案與公共工程增加，施工與營運期間可能造成交通衝擊，因此依法須提送交通影響評估與交通維持報告。
他說，每年審查件數已逾300件，內容專業繁複，對承辦人力與時程造成不小壓力，也影響行政效率。交通局全新建置的「交評交維送審AI檢核網」，結合大型語言模型（LLM）與交通規範資料庫，可自動化檢核申請內容，比對報告是否達規定門檻與格式要求，縮短檢索比對時間。
交通局長鍾鳴時接受聯訪表示，應用人工智慧是提升效能的重要工具，系統導入後能讓「人工檢核」轉型為「AI快速判讀」，讓人力可聚焦在專業判斷與交通安全審查，提升整體審查效能。
鍾鳴時說，未來將發展AI客服，提供民眾交通設施報修與查詢服務，同步強化智慧運輸中心語音助理功能，有助掌握交通狀況與應變資訊。
