快訊

獨／北捷遭扔煙霧彈！男子疑「肉身擋彈」血流不止 台大急診現場曝光

北車遭丟煙霧彈1人命危 蔣萬安火速下令「最快速度逮捕嫌犯」

定案了！裕隆轉讓納智捷股權給鴻華先進 交易金額7.87億

老人共餐成高齡支柱 新北表揚116處績優據點

中央社／ 新北19日電

新北市府今天表揚民國114年績優老人共餐單位，頒感謝狀給116處單位並致贈獎勵金，感謝據點長期在社區提供共餐、送餐服務，陪伴長輩在熟悉環境安老。

社會局表示，截至今年11月底，新北市65歲以上人口達80萬餘人，占全市將近20%，顯示高齡人口持續增加，社區照顧需求大幅提升。市府自102年推動老人共餐運動以來，建構陪伴、送餐與健康促進等服務網路，提供長輩更健康、具尊嚴的生活方式。

社會局說，今年全市共1065處據點、銀髮俱樂部等，加入老人共餐運動，比起開辦初期，老人共餐據點數量已成長5倍，使照顧服務量能持續擴大，成為高齡支持網路的重要力量。

市長侯友宜致詞表示，感謝民代與各據點支持，他也頒發感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝其自108年起，每年捐助新台幣50萬元給專案，獎勵共餐績優單位。

張威珍說，他的母親行動不便，但總期待參與共餐，讓他深受感動。共餐據點不僅供餐，更是促進健康與社會參與的平台，甚至結合失智照顧與志工參與，讓共餐成為日常陪伴，提供長輩多樣化餐食。

社會局長李美珍表示，老人共餐帶來暖心與暖胃的支持，結合「新五老運動」，引導長輩從「老有所為、有所用、有所學、有所樂」走向「老有所望」，提升生活目標與成就感。她鼓勵長輩走出家門參與活動，共同打造更友善的樂齡城市。

老人共餐 長輩

延伸閱讀

2025新北感溫祭正式啟動

新北魚市歲末享優惠 滿額送鯛魚片

新北U18／新北藍力壓新竹晉4強 捕手黃世堯向吉力吉撈挖寶

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

相關新聞

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約...

新北捷運CQ880B施工挑戰多 議員、專家提醒交通與管線風險

新北捷運土城樹林線關鍵工程CQ880B土城高架段開工在即，工程施工期間，須進行大量既有管線遷移、路樹移植及人行道調整作業...

北市最大社宅聚落在南港 蔣萬安：落實居住正義

北市南港機廠1區社宅已陸續入住，2區新建工程今開工，預計2029年竣工，台北市長蔣萬安今說，這代表北市府持續推動社宅興建...

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜...

新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人...

永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。