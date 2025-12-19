淡水淡江大橋啟用路跑爆滿 立委爭取在地鄉親優先體驗

淡水、八里鄉親期待多年的淡江大橋，日前交通部公路局要在明年4月舉辦路跑及自行車活動，開放報名7千名額瞬間爆滿，許多在地居民沒有辦法參與民怨炸鍋，對此立委洪孟楷也表示，活動資訊不透明，啟用相關活動要有地方參與，絕對不應忽視在地聲音，因此也將爭取增加更多活動來讓在地人體驗大橋之美。

立委洪孟楷表示，工程人員辛苦、完成台灣驕傲的大事，但啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感，因此目前也會規劃，淡江大橋明年四月中竣工後，規劃在地鄉親先上橋體驗，也做開幕踩街的壓力測試。

立委洪孟楷說，這次也會爭取在路跑活動前，讓大家能夠走上橋體驗，並且也會與新北市政府在明年4月25舉辦全民參與萬人健行活動，並且將每年淡水嘉年華踩街活動，在4月26日，於淡江大橋上面來舉行，而這些規劃也將在明年元月，就可以向民眾來公告，讓眾人期待的大橋，在各界期待和掌聲中，呈現眼前。