快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

淡水淡江大橋啟用路跑爆滿 立委爭取在地鄉親優先體驗

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大橋竣工後將爭取更多活動來讓在地人體驗大橋之美。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大橋竣工後將爭取更多活動來讓在地人體驗大橋之美。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水、八里鄉親期待多年的淡江大橋，日前交通部公路局要在明年4月舉辦路跑及自行車活動，開放報名7千名額瞬間爆滿，許多在地居民沒有辦法參與民怨炸鍋，對此立委洪孟楷也表示，活動資訊不透明，啟用相關活動要有地方參與，絕對不應忽視在地聲音，因此也將爭取增加更多活動來讓在地人體驗大橋之美。

立委洪孟楷表示，工程人員辛苦、完成台灣驕傲的大事，但啟用過程絕不能漠視地方，也要和在地連結，才能大家都有歸屬感，因此目前也會規劃，淡江大橋明年四月中竣工後，規劃在地鄉親先上橋體驗，也做開幕踩街的壓力測試。

立委洪孟楷說，這次也會爭取在路跑活動前，讓大家能夠走上橋體驗，並且也會與新北市政府在明年4月25舉辦全民參與萬人健行活動，並且將每年淡水嘉年華踩街活動，在4月26日，於淡江大橋上面來舉行，而這些規劃也將在明年元月，就可以向民眾來公告，讓眾人期待的大橋，在各界期待和掌聲中，呈現眼前。

淡水 淡江大橋 洪孟楷

延伸閱讀

林口塞車壓力升溫　文化北路接五楊高架展開可行性評估

認真要推鞭刑打詐 洪孟楷等藍委組團赴星考察

陳水扁明年在鏡電視主持節目 NCC：政論節目就是違法

走路工疑雲 立委洪孟楷反告新北市議員李宇翔不起訴

相關新聞

新北捷運CQ880B施工挑戰多 議員、專家提醒交通與管線風險

新北捷運土城樹林線關鍵工程CQ880B土城高架段開工在即，工程施工期間，須進行大量既有管線遷移、路樹移植及人行道調整作業...

北市最大社宅聚落在南港 蔣萬安：落實居住正義

北市南港機廠1區社宅已陸續入住，2區新建工程今開工，預計2029年竣工，台北市長蔣萬安今說，這代表北市府持續推動社宅興建...

新北老人共餐成長5倍 侯友宜笑稱退休後要吃透透可吃3年

目前全新北市共1065處投入老人共餐，經年在社區中默默陪伴長輩，新北市社會局今舉辦今年度績優老人共餐單位表揚，市長侯友宜...

新北全國首創交評交維送審「AI檢核」 審查從2周縮短至半天就搞定

隨都市發展快速、建案與公共工程增加，為降低交通衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，但每年送審報告書逾300件，人...

永和頂溪都更過關明年招商投資 打造中央公園與捷運宜居生活圈

新北市政府推動永和頂溪捷運站周邊環境改善，新北市都更處表示，市府已於今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，並於1...

新北捷運土城樹林線全面動工 關鍵880B啟動拚2031完工

新北捷運土城樹林線全面動工。貫通全線的關鍵工程「CQ880B（土城高架段）」區段標，歷經半年招標作業後順利完成決標與簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。