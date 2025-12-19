淡水地政事務所聖誕送暖 攜手庇護工場愛心義賣
歲末年終，淡水地政事務所今(19)日上午在淡水區市民聯合服務中心1樓大廳，舉辦「聖誕集賢，愛遞心弦」聖誕節公益活動，邀請集賢庇護工場蒞臨現場進行義賣，以實際行動支持身心障礙朋友自立更生，將聖誕節的溫暖與關懷傳遞到每個角落。
淡水地政事務所主任廖俊隆表示，集賢庇護工場長期提供身心障礙者職業訓練與就業機會，協助他們融入社會、發揮所長。這次義賣活動將展售工場學員精心製作的天然零嘴及堅果果乾等相關產品，每件商品都承載著學員們的努力與心意。
廖俊隆說明，為了因應聖誕節慶，地政所也特別準備精美小禮物，並進行簡單的地政業務，還有最重要的防詐騙宣導，讓民眾在感受節慶氛圍的同時，也能了解地政服務的便民措施。用愛心與行動讓聖誕佳節更有溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言