淡水地政事務所聖誕送暖 攜手庇護工場愛心義賣

歲末年終，淡水地政事務所今(19)日上午在淡水區市民聯合服務中心1樓大廳，舉辦「聖誕集賢，愛遞心弦」聖誕節公益活動，邀請集賢庇護工場蒞臨現場進行義賣，以實際行動支持身心障礙朋友自立更生，將聖誕節的溫暖與關懷傳遞到每個角落。

淡水地政事務所主任廖俊隆表示，集賢庇護工場長期提供身心障礙者職業訓練與就業機會，協助他們融入社會、發揮所長。這次義賣活動將展售工場學員精心製作的天然零嘴及堅果果乾等相關產品，每件商品都承載著學員們的努力與心意。

廖俊隆說明，為了因應聖誕節慶，地政所也特別準備精美小禮物，並進行簡單的地政業務，還有最重要的防詐騙宣導，讓民眾在感受節慶氛圍的同時，也能了解地政服務的便民措施。用愛心與行動讓聖誕佳節更有溫度。