冬至好圓滿 華山汐止站攜手金龍里長輩搓湯圓

這個星期日就是冬至了，不少民眾都會應景吃湯圓過節，而汐止金龍里很不一樣，和華山基金會合作，號召里內的長輩們一起搓湯圓，連90多歲的阿嬤都來參加，回憶年輕時搓湯圓的情景，並且手腳好俐落，最先搓好2包湯圓，現場有趣又溫馨。

搓湯圓的材料發下去，有糯米粉、水，還有會讓湯圓粉粉的紅麴粉，志工和長輩們從和粉到將麵糰切小塊後，放在手中揉成圓球狀，不少人第一次體驗，感覺很新鮮，但更多的是，阿嬤們的舊回憶，有年輕時甚至是小時候就會搓湯圓，現在做起來駕輕就熟。

做完白色湯圓，接著在水裡溶入一些紅麴粉，要做粉紅湯圓，每個人都要體驗從粉搓成一顆顆圓滾滾的湯圓，有一位90多歲的阿嬤也來和大家一起搓湯圓，而且手腳好俐落，一次搓三顆，其中一桌三人組阿嬤，最年輕77歲，他們戰力最強，在其他人甚至還在揉麵糰的時候，他們已經大功告成，一整盒裡有紅白雙色湯圓，要帶回家煮來吃。

金龍里陳美麗說，跟華山基金會合辦搓湯圓，因為這星期日就是冬至，冬至吃湯圓長一歲，大家可以平平安安，也很好玩，有很多里民來參加，有很多人不太搓湯圓也沒有機會搓，利用這機會，里民踴躍來參加，是一個很好的活動。

汐止華山基金會站長趙尹縈表示，華山基金會長期關懷長輩，這次則是走入社區，到金龍里來做冬至湯圓，希望結合長輩的熱情，回味傳統的食物，華山汐止站總共服務80幾位的長輩，過年快到了，也希望大家能夠加入團圓年菜的募集，一份年菜一千元，一起送年菜到長輩家。