雙溪區新基里冬至前搓湯圓 百斤湯圓暖心又暖胃
冬至將至，新北市雙溪區新基里特別在冬至前夕舉辦搓湯圓活動，邀請里民齊聚一堂，親手體驗傳統冬至習俗。活動現場熱鬧溫馨，紅白相間的湯圓在一雙雙巧手搓揉下，顆顆圓潤飽滿，象徵團圓與祝福。
新基里長蘇虹如表示，此次活動共準備約120斤的鹹、甜湯圓，不僅讓里民能吃得開心，也歡迎街上店家及來訪遊客一同共享冬至美食，感受社區的人情味，希望透過搓湯圓活動，凝聚里民情感，同時傳承傳統節慶文化。
不少參與的里民表示，平時忙於工作，難得有機會齊聚交流，透過搓湯圓不僅找回過去的年節記憶，也讓社區更加緊密。現場香氣四溢，笑聲不斷，讓寒冷的冬日增添濃濃暖意。
新基里透過這次冬至活動，不僅傳遞節慶祝福，也展現社區互助共享的精神，讓民眾在享用湯圓的同時，感受到滿滿的人情溫度。
